Anne-Sophie Lapix : son domicile parisien cible d’un cambriolage

La série noire continue… C’est au tour du domicile parisien d’Anne-Sophie Lapix, la star du 20h de France 2, d’être visé par un cambriolage. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Anne-Sophie Lapix : son domicile parisien dans le XVIe arrondissement cible d’un cambriolage

Après être tombée nez à nez avec un homme en train de forcer sa porte d’entrée au pied-de-biche, quelques jours plus tôt… L’hôtel particulier de la célèbre présentatrice de France Télévisions a fait l’objet d’une tentative de home-jacking.

Mardi dernier, l’épouse d’Arthur Sadoun, patron du troisième groupe mondial de communication, Publicis, a d’ores et déjà donné l’alerte. Depuis, les services de police redoublent de vigilance dans le secteur du XVIe arrondissement de Paris.

Cinq jeunes hommes arrêtés et mis en garde à vue.

Dans la nuit de samedi à ce dimanche, soit vers 3h15, cinq jeunes hommes de 17 à 25 ans vêtus de noir ont tenté de cambrioler l’hôtel particulier de la journaliste. Anne-Sophie Lapix et sa famille se trouvaient dans les lieux au moment des faits.

Surpris par l’un des fils de la présentratrice, les cambrioleurs ont fini par prendre la fuite. Le jeune homme les filme avec son téléphone. Les policiers, déjà sur place, les ont interpellés et placés en garde à vue.

« Le SUV suspect évolue dans les rues du XVIe arrondissement, modifiant subitement son allure et sa direction à plusieurs reprises, comme pour s’assurer qu’il n’est pas suivi. Avant de se garer près du domicile d’Anne-Sophie Lapix« , peut-on lire dans les colonnes du Parisien. « Ils auraient escaladé un par un le portail de l’hôtel particulier. «

Lors de la fouille du véhicule des suspects, les agents ont trouvé une arme à feu, des cagoules et un rouleau de scotch.

« On en prend quasiment une par semaine »

« Il y a quelques mois, on ne prenait quasiment jamais ce genre d’affaires, et maintenant on en prend quasiment une par semaine », confie un commissaire de police auprès de France 3.

Une enquête de flagrance a été « ouverte des chefs de tentative de vol en bande organisée avec arme et d’association de malfaiteurs »

Une enquête de flagrance a été lancée pour « tentative de vol en bande organisée avec arme et d’association de malfaiteurs », révèle le parquet de Paris. La Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne est chargée des investigations.

Jointe par le quotidien francilien, Anne-Sophie Lapix n’a pas souhaité se prononcer.