Jean-Luc Reichmann évoque l’arrêt de tournage des 12 Coups de midi sur TF1. Quelles conséquences pour Emilien, l’actuel champion du jeu ? On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Les 12 coups de Midi, ce rendez-vous incontournable de la Une

Les 12 coups de Midi ont retenti pour la toute première fois le 28 Juin 2010. Elle rythme aujourd’hui le quotidien des Français, notamment des férus de culture générale et fait partie des émissions cultes du petit écran.

Profitant de son passage sur le plateau d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous le 5 février 2024 aux côtés d’Isabelle Mergault pour revenir sur leur pièce de théâtre intitulé Le Bracelet, le présentateur vedette de TF1 a répondu aux rumeurs de l’arrêt de son programme.

Jean-Luc Reichmann dans la peau d’un ancien prisonnier de retour à la maison.

La première de cette pièce de théâtre comique aura lieu le 14 février 2024 au Théâtre des Nouveautés, à Paris.

publicité

Le compagnon de Nathalie Lecoultre se met dans la peau du personnage d’André, un ex-prisonnier ayant passé ses 18 dernières années derrière les barreaux et qui retourne vivre chez sa famille avec un bracelet électronique à la cheville… Alors que sa femme ne lui supporte plus du tout, il n’en est pas moins pour leur fille de 20 ans. Cette dernière refuse même de l’appeler papa.

La pièce interroge la responsabilité du personnage dans le crime pour lequel il a été condamné : est-il réellement coupable ou bien innocent ? Mystère…

12 Coups de Midi : « Je ne tourne plus », l’émission de Jean-Luc Reichmann s’arrête, quel impact pour Émilien et ses gains ?

Une quinzième saison pour Jean-Luc Reichmann aux manettes de son divertissement phare ? “Si TF1 m’accepte… Apparemment ça a l’air de très bien se passer en ce moment”, estimait-il. “Justement, figurez-vous que j’ai rendez-vous là dans les deux semaines avec les patrons !”

“Il suffit qu’on mette deux, trois détails. Ils me font confiance. C’est dingue qu’une chaîne fasse autant confiance comme ça. Ils ne me disent rien ! J’ai vraiment de la chance”, admettait-il à la bande d’Anne-Elisabeth Lemoine.

Pour l’animateur, il y a une vraie “loyauté avec TF1” et cela dure depuis plus de deux décennies. “Ça marche dans les deux sens donc pour l’instant c’est bien parti”, concluait-il la question.

“Je voulais être tranquille.”

Jean-Luc Reichmann sera au théâtre durant les prochaines semaines. Pour cela, il révèle avoir d’ores et déjà enregistré plusieurs émissions en amont.

“Je suis un peu tranquille, comme ça, on est un peu peinard jusqu’à novembre 2027”, ajoutait avec humour, le papa de six enfants. “Je voulais être tranquille pour lancer le théâtre. Pendant un mois et demi je ne tourne plus.”, terminait-il. Émilien n’a donc pas à en pâtir.