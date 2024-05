La NASA avertit contre la vitesse d’un astéroïde massif sur une trajectoire vers la Terre. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article. CafeBagdad vous dit tout.

publicité

La NASA alerte le public sur cet astéroïde de la taille d’un avion qui va vers la Terre

Cet astéroïde de 160 pieds actuellement sur une trajectoire vers la Terre, est de la taille d’un avion. Baptisé 2024 JY1, il se déplace à la vitesse éclair de 37 070 kilomètres par heure.

Il n’y a toutefois pas à s’inquiéter puisque la NASA elle-même, « a classé ce corps céleste comme un astéroïde non dangereux ». Pourquoi cette classification ?… Car sa distance d’approche est estimée à « 4,16 millions de milles de Terre, soit plus de 17 fois la distance à la Lune ».

Gardez à l’esprit que « proche » en termes astronomiques est « relatif ». Dans le cas de 2024 JY1, il n’y a « aucune menace immédiate pour la sécurité de la Terre ».

publicité

La NASA en profite pour renforcer ses études en la matière.

L’approche d’un astéroïde de cette taille de la Terre se produit avec une certaine régularité.

Tandis que 2024 JY1 effectue son passage céleste à proximité de la Terre, les scientifiques en profitent pour observer et étudier, mais à une distance de sécurité.

De plus, la NASA redoublent d’efforts continus pour surveiller ces astéroïdes.

« Nous avons une idée plus précise de ce qui se produit lorsque nous frappons un astéroïde »

La NASA et l’Applied Physics Laboratory ont collaboré pour mettre sur pied, un impacteur cinétique, une sorte de « sonde conçue pour frapper un astéroïde et le dévier ».

« Nous avons une idée plus précise de ce qui se produit lorsque nous frappons un astéroïde », confie David Jewitt, astronome de l’université de Californie à Los Angeles et auteur principal de l’étude portant sur les clichés du télescope Hubble.

« La première tentative de sauver le monde de la menace d’un astéroïde » a été un franc-succès

Dans les prochaines années, nous ferons certainement face à « une multitude de nouveaux astéroïdes potentiellement dangereux« , précise nationalgeographic.fr.

« Actuellement en construction au Chili, l’observatoire de nouvelle génération Vera C. Rubin devrait identifier bien plus d’objets de la taille de Dimorphos, tout comme le projet Near-Earth Object Surveyor, un télescope spatial infrarouge spécialement conçu pour traquer les plus insaisissables des astéroïdes« , peut-on y lire.

« La première tentative de l’humanité de sauver le monde de la menace d’un astéroïde s’est donc conclue par un écrasant succès », est-il également souligné.