Quelles solutions pour éviter l’expulsion en cas de loyers impayés ? On vous fait le point à travers les prochaines lignes de cet article.

Les locataires ont de plus en plus de mal à payer leur loyer…

D’après une étude relayée par franceinfo, les locataires n’ont jamais eu autant de difficultés à s’acquitter de leurs loyers à temps !

« En 2023, est-il rapporté, 3,5% des locataires paient leur loyer avec un retard de 30 jours, contre moins de 1% en 2020« . Les dossiers de relance explosent.

« On peut avoir jusqu’à 15 jours, voire trois semaines d’attente, dans les permanences que nous assurons dans toutes les mairies d’arrondissement de Paris », révèle Sophie Morvan, juriste à l’ADIL de Paris.

Vous n’arrivez pas à payer votre loyer ? Quelles solutions pour éviter l’expulsion

Vous avez des difficultés à payer votre loyer ? Tentez de « trouver une solution à l’amiable » en demandant « un délai de paiement au propriétaire ».

Vous pouvez aussi « lui proposer d’étaler le paiement en plusieurs fois« . Dans ce cas de figure, la mise par écrit de cet accord est essentielle pour éviter tout litige ultérieur. Les deux parties doivent ensuite le signer.

En cas de problèmes avec le propriétaire, pensez à « contacter un conciliateur de justice » (service gratuit). Comme recommandé sur le site du service public, « une demande d’aide sociale » peut également être la solution pour vous.

Solliciter une aide sociale

« Si vous recevez déjà une aide de la Caf (ou de la MSA), vous pouvez déclarer un changement de situation (vous avez perdu votre emploi, vous ne vivez plus en couple…)« , peut-on lire sur le site officiel de l’administration publique.

« Si vous ne recevez pas d’aide de la Caf, vous pouvez faire la demande d’une aide au logement, à savoir l’aide personnalisée au logement ou APL, l’allocation de logement sociale ou ALS, l’allocation de logement familial ou ALF ».

Vous pouvez faire appel à une assistante sociale pour connaître les aides sociales à votre disposition (par exemple, celles du Fonds de solidarité pour le logement « FSL » ou de votre caisse de retraite complémentaire).

Vous pouvez la rencontrer « dans votre mairie ou dans un Point conseil budget ».

« Si vous êtes salarié ou demandeur d’emploi, et que votre dernier employeur est une entreprise privée non agricole de 10 salariés et plus », vous pouvez prétendre à une aide d’Action logement. Il peut soit s’agir d’une subvention soit d’un prêt sans intérêts.

SOS loyers impayés

À tout moment, il est possible de « demander conseil auprès de SOS loyers impayés » au numéro vert 0 805 160 075 (appel et service gratuit, depuis un téléphone fixe ou mobile).

Il s’agit d’un « service d’accompagnement, de conseils et de prévention en cas de risque d’expulsion liée à des impayés de loyer ».