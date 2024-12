Découvrez sans plus attendre le calendrier complet des versements de votre pension de retraire CARSAT pour l’année 2025. CafeBagdad vous aide à y voir plus clair dans nos prochaines lignes.

Vous êtes retraité CARSAT : Découvrez le calendrier complet des versements de votre pension pour 2025

Comme rappelé sur le site cfdt-retraités.fr, « chaque régime de retraite possède en effet son propre calendrier de versement des pensions ».

Les retraités affiliés au régime général dont la Carsat, la Cnav, la MSA, etc. reçoivent leurs pensions à terme échu (à l’issue de la période concernée, NDLR) chaque 9 du mois suivant.

La Mutualité sociale agricole gère le régime de retraite de base des salariés agricoles et des non-salariés agricoles (exploitants agricoles, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux).

La pension de décembre 2024 ne sera donc payée qu’à compter du vendredi 7 janvier 2025. Il y a toutefois exception si le jour prévu du versement tombe un week-end ou un jour férié. Si le 9 est un samedi ou un dimanche rappelle l’organisation syndicale, le versement s’effectuera « le premier jour ouvré précédent ou suivant ».

Cette année, illustre-t-elle sur son site web, la pension du mois de mai était versée le vendredi 6 juin étant donné que le 9 est un jour férié, le 7 et 8 tombe un weekend.

Mois 2025 Date de paiement Décembre 2024 9 janvier 2025 Janvier 2025 7 février 2025 Février 2025 7 mars 2025 Mars 2025 9 avril 2025 Avril 2025 9 mai 2025 Mai 2025 6 juin 2025 Juin 2025 9 juillet 2025 Juillet 2025 8 août 2025 Août 2025 9 septembre 2025 Septembre 2025 9 octobre 2025 Octobre 2025 7 novembre 2025 Novembre 2025 9 décembre 2025 Décembre 2025 9 janvier 2026

Source : notretemps.com

Une exception à la règle pour ces départements

Notez cependant que la date de virement effective sur le compte bancaire tient compte de l’établissement du bénéficiaire. Cela prend généralement entre 3 à 4 jours en fonction du traitement bancaire.

Les départements d’Alsace et la Moselle dérogent à la règle. « La Carsat et les MSA de ces départements versent les retraites par anticipation (soit donc terme à échoir), le premier jour ouvré de chaque mois », souligne cfdt-retraités.fr.

« Si le premier jour du mois est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le paiement s’effectue le premier jour ouvré qui suit. Il en est de même pour les retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco. »

Mois 2025 Date de paiement Alsace-Moselle Janvier 2025 2 janvier 2025 Février 2025 3 février 2025 Mars 2025 3 mars 2025 Avril 2025 1er avril 2025 Mai 2025 2 mai 2025 Juin 2025 2 juin 2025 Juillet 2025 1er juillet 2025 Août 2025 1er août 2025 Septembre 2025 1er septembre 2025 Octobre 2025 1er octobre 2025 Novembre 2025 3 novembre 2025 Décembre 2025 1er décembre 2025

Quid des fonctionnaires ?

Les versements des pensions des fonctionnaires (SRE et CNRACL) et de l’Ircantec ont lieu en fin de mois.Pour la CNRACL ( (fonctionnaires territoriaux et hospitaliers), le virement s’effectue « trois jours ouvrés avant le premier du mois suivant ».