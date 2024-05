Où vous situez-vous par rapport au salaire moyen français dans le privé ? En dessous ou au-dessus ? On vous fait le point sur la question.

publicité

Votre salaire est-il dans la fourchette moyenne de celui des Français ?

Êtes-vous vraiment payé à votre juste valeur ? Cette étude publiée tous les ans par l’Insee sur les salaires vous permettra d’avoir une petite idée sur les niveaux de salaire pratiqués dans le secteur privé.

Ces données vous permettront également d’évaluer votre salaire par rapport aux autres salariés.

Selon les dernières données disponibles pour 2022, il faut savoir qu’un salarié du privé gagne en moyenne 3 466 € bruts par mois.

publicité

Le salaire brut rappelons-le, constitue l’intégralité des sommes qui ont été convenues avec votre employeur.

A cela s’ajoutent les éventuels autres avantages accordés (avantages en nature, primes, gratifications, pourboires, majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou encore pour un travail pénible, etc.)

Cela équivaut en effet à 2 630 € nets par mois. Le salaire net n’est autre que votre salaire brut déduit des cotisations et contributions salariales (assurance vieillesse, CSG, CRDS, etc.) ainsi que de la valeur de vos avantages en nature.

Il est à noter que ce salaire moyen dans le privé s’entend en équivalent temps plein (EQTP). Il prend ainsi en compte tous les emplois à temps plein, mais également les postes à temps partiel.

Des disparités à prendre en compte…

Si l’on considère les catégories socioprofessionnelles, ce salaire moyen mensuel net peut atteindre jusqu’à 4 489 € pour les cadres et les chefs d’entreprise salariés ; 2 572 € pour les professions intermédiaires ; 1 879 € pour les employés et 1 943 € pour les ouvriers.

Ce salaire mensuel net moyen dans le privé n’est pas le même en fonction de certains facteurs. Si l’on regarde au genre, il s’élève à 2 401 € pour les femmes contre 2 795 € pour les hommes.

Par rapport au secteur d’activité, il y a également des disparités. Il est à 2 906 € dans le domaine de l’industrie contre 2 344 € dans celui de la construction et 2 601 € pour les activités du tertiaire.

Quid du salaire médian ?

Si l’on se réfère au salaire médian, il faut savoir que « la moitié des salariés du privé perçoive moins de 2 091 € net par mois, et l’autre moitié plus que ce montant ».

« 10 % des salariés en EQTP touchent un salaire net par mois inférieur à 1 436 €, 20 % à 1 591 €, 30 % à 1 736 €, etc. À l’autre extrémité de l’échelle, 10 % des salariés gagnent plus de 4 162 € par mois et 1 % plus de 9 973 €« .

Estimation personnalisée de votre salaire sur ce comparateur

N’hésitez pas à recourir au comparateur de salaire proposé par l’Observatoire des inégalités pour une estimation plus fidèle à votre cas.

Rendez-vous à la page inegalites.fr/comparateur-salaire. Il repose sur les dernières données sur les salaires publiées par l’Insee.