Comme révélé dans les colonnes du magazine Capital, 5,245 sur 7 millions de voitures vendues le sont d’occasion. Quels modèles constituent-ils les meilleures affaires sur le marché ? L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point sur la question.

En France, près de 3 voitures vendues sur 4 le sont d’occasion.

« Le prix des voitures neuves a beaucoup augmenté ces dernières années. Celles d’occasion ont donc d’autant plus d’intérêt », précise Nicolas Carron, expert à L’Argus.

Les modèles français (Renault, Peugeot, Citroën ou DS) décotent par rapport à leurs concurrentes étrangères parce que ces constructeurs englobent à eux seuls près de la moitié du marché automobile.

Voitures : voici les meilleures affaires sur le marché d’occasion

« Leurs véhicules représentent de plus gros volumes, on les retrouve donc davantage aussi bien dans les réseaux de vente neufs que ceux d’occasion. On a donc tendance à baisser leurs prix davantage pour parvenir à les écouler », explique l’expert.

Les voitures françaises comme la Peugeot 208, la Renault Clio et la Citroën C3 perdent 40 % de leur valeur en moyenne, tandis que des modèles étrangers comme la Toyota Yaris ou la Volkswagen Golf ne perdent que 30 % ou 29 %.

Nicolas Carron suggère que la réputation de fiabilité et de qualité des voitures allemandes pourrait expliquer cette décote moindre. « Les Français peuvent avoir une certaine image de ces voitures. Elles sont réputées comme fiables et de qualité, donc ils peuvent être prêts à mettre un prix plus élevé, même en occasion ».

Ces marques de voitures avec des décotes faibles

Deux autres marques affichent des décotes faibles pour des raisons identiques. Les Dacia, avec une baisse de 14 % pour le Duster et 18 % pour le Sandero. Étant relativement peu chères neufs, cela limite leur dépréciation.

« D’autant qu’elles sont tout de même bien équipées et fiables ». La Fiat 500 suit la même tendance, étant populaire et conservant un certain niveau de prix sur le marché de l’occasion, avec une décote de 19 % en moyenne.

Quid des voitures électriques ?

En ce qui concerne les véhicules électriques, ils ne sont pas encore très présents dans ce classement, excepté la Renault ZOE. Cela s’explique notamment par le développement tardif des ventes de voitures neuves dans ce secteur. « On commence seulement à avoir ce type de véhicules sur le marché d’occasion », souligne Nicolas Carron.

La décote de la Renault ZOE dans le classement actuel est la plus importante de tous les modèles, avec -65 %.

Cette importante décote s’explique surtout par son prix de vente (trop) élevé pour une voiture de sa taille (35 400 €)… Sauf qu’entre-temps de nombreux progrès technologiques ont été réalisés dans le domaine depuis sa sortie.