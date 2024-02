Gare à cette amende salée qui peut tomber sur vous si vous bénéficiez du dispositif de la voiture électrique à 100 euros par mois ! On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Fin du leasing social pour 2024 ! La deuxième salve attendue en décembre.

50 000 ménages ont commandé une auto subventionnée par l’Etat. Victime de son succès, la fin de l’édition de 2024 du leasing social a été actée, à seulement six semaines de son lancement. Une seconde salve de commandes de leasing est toutefois attendue en fin d’année pour des livraisons début 2025.

Cette nouvelle condition qui vient d’être ajoutée…

Les plus chanceux qui ont pu profiter du dispositif de la voiture électrique à 100 euros par mois cette année doivent néanmoins se conformer aux conditions d’utilisation. En cas de non-respect, la lourde amende peut tomber. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la facture est salée.

Les ménages éligibles ne sont pas forcément au courant car ces conditions figurent « dans un ajout surprise au décret paru le 13 février dernier au Journal Officiel, qui acte la fin de ce dispositif pour cette année« , avertit le magazine économique Capital.

Voiture électrique à 100 euros : attention à cette amende de 1 500 euros si vous faites ceci !

Le texte insiste sur l’interdiction formelle de «la sous-location des véhicules bénéficiant de l’aide au leasing pendant la période de validité du contrat de location» ainsi que la mise en place d’«une amende de 1 500 euros en cas de non-respect, par les bénéficiaires de l’aide au leasing, (…) de l’interdiction de sous-location du véhicule».

Le locataire est donc strictement tenu d’utiliser le véhicule à des fins personnelles pendant au moins trois ans après le premier versement du loyer, une disposition déjà évoquée dans le décret initial du 1er janvier.

Cette mesure vise à éviter toute tentative d’exploitation commerciale du véhicule. La vraie surprise reste donc cette amende de 1500 euros que risquent les bénéficiaires.

« Nous nous estimons très chanceux»

« Au vu du budget qu’il faut pour acheter un véhicule neuf électrique, nous aurions plutôt emmené notre vieille voiture diesel au bout du bout. Nous ne serions pas passés si rapidement à l’électrique sans cette aide. Cela a clairement été une opportunité pour nous, un bon investissement même, nous sommes très contents de l’avoir fait et nous nous estimons très chanceux», confient auprès du Capital, Pascal et Emilie Gambon, un retraité de la Poste et une assistante familiale. Le couple a choisi une Fiat 600 électrique.