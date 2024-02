Est-ce que ça vaut vraiment le coup d’investir dans une passoire thermique ? La réponse dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Voici pourquoi investir dans une passoire thermique est finalement intéressant selon les experts

Les « passoires thermiques » se vendent moins bien que les logements moins énergivores, ce qui ne manque pas d’impacter sur leurs prix de vente et sur leur marge de négociation. Mais saviez-vous que ce n’est pas si mal d’y investir ? On vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Comme expliqué dans les colonnes du magazine Capital, « en investissant dans une passoire thermique, vous profitez d’un logement décoté. Et grâce aux aides de l’État, il est possible de financer une partie des travaux de rénovation. Des opérations qui peuvent s’avérer très rentables, à condition de faire le tri. », Prévient le magazine économique.

De plus, il existe plusieurs types d’aides à la rénovation. Elles sont en outre, accessibles à l’ensemble des ménages à travers le dispositif MaPrimeRenov’.

Gare aux appartements !

Vous pouvez ainsi opter pour un logement décoté, ensuite le rénover, afin de le mettre en location par la suite. Mais attention, « la situation n’est toutefois pas la même pour un appartement ou pour une maison individuelle. »

« Il faut bien connaître l’immeuble. Si vous êtes au dernier étage et que le plafond fait partie des combles ou que l’appartement profite du chauffage collectif, vous n’allez pas avoir une grande marge de manœuvre. Non seulement vous ne pourrez pas solliciter le gros des aides, mais vous devrez obtenir l’aval de toute la copropriété pour faire des travaux. », Prévient Laurent Sabouret co-fondateur de Imop, une agence immobilière en ligne.

Si l’isolation des murs devra se faire par l’extérieur. Là encore, vous devez solliciter « l’accord de l’ensemble des copropriétaires avant d’appeler un entrepreneur. »

Ces importantes décotes à l’achat.

“Beaucoup de propriétaires seront contraints de vendre à perte, ce qui créera des opportunités pour les investisseurs aguerris”, souligne Thierry Vignal, président cofondateur de Masteos, une start-up spécialisée dans l’investissement locatif.

Vous pouvez profiter d’importantes décotes à l’achat. “Ce devrait surtout être le cas dans les zones moins tendues, où les acheteurs ont un peu plus de marge de négociation”, indique Florent Belon, responsable expertise ingénierie patrimoniale chez Olifan Group.

Ces précautions à prendre…

Cela ne signifie aucunement que vous devriez vous ruer sur la première bicoque venue, « assurez-vous que la demande locative soit au rendez-vous« . Analysez au passage l’état général du logement, son environnement et bien d’autres critères.

« La décote que l’acheteur d’une passoire thermique est susceptible de négocier par rapport au prix de marché compensera le surcoût dû aux travaux de rénovation énergétique. Par ailleurs, vous allez perdre un petit peu de rendement en raison du coût des travaux, mais vous épongerez rapidement cette perte, au moins pour partie, grâce à la réduction de vos charges, puis en sortie, lorsque vous revendrez votre bien remis aux normes”, explique Thierry Vignal.