Découvrez le niveau de revenu requis pour être considéré comme classe supérieure en France. On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Quelles sont les différentes classes existantes selon L’Observatoire des inégalités ?

En France, il n’existe pas de définition officielle de ce qui constitue la classe supérieure. Diverses études et analyses économiques fournissent tout

de même des estimations sur le seuil de revenus requis pour être considéré comme faisant partie de cette classe sociale.

Pour L’Observatoire des inégalités, qui se base sur les revenus, « les classes « populaires » comprennent les 30 % aux plus bas revenus ; les classes « moyennes » incluent ceux dont les revenus se situent entre les 30 % les plus bas et les 20 % les plus élevés ; et les classes « aisées », les 20 % aux revenus supérieurs ».

Voici le seuil de revenus qui permet de faire partie de la classe supérieure en France

Gardez toutefois à l’esprit que le niveau de revenu définissant si une personne est tenue pour riche ou pauvre est fonction de la composition de sa famille.

Les personnes vivant seules de la classe ouvrière ont un revenu inférieur à 1 500 € par mois, tandis que ceux dont le revenu se situe entre 1 500 et 2 800 € sont classés dans la classe moyenne. Les individus avec un revenu mensuel supérieur à 3 900 € sont considérés comme aisés.

Pour les couples sans enfant, le seuil de pauvreté est fixé à 1 450 € par mois. Ils basculent dans la classe moyenne si leur revenu se situe entre 2 300 et 4 200 €, et sont considérés comme aisés à partir de 5 800 €.

Les couples avec 2 enfants de plus de 14 ans sont considérés comme pauvres si leur revenu est inférieur à 2 400 € par mois. Ils sont classés dans la classe moyenne si leur revenu varie entre 3 800 et 7 000 €, et comme aisés au-delà de 9 650 €.

Pour les couples avec 3 enfants, dont un de moins de 14 ans, ils sont considérés comme pauvres s’ils ont un revenu mensuel inférieur à 2 700 €, et comme aisés au-delà de 10 800 €.

Le seuil de pauvreté va de 965 € à 2 700 €. Quant au seuil de richesse, il oscille de 3 860 € à 10 800 €.

Une définition beaucoup plus large…

La classe supérieure ne se définit pas seulement par le niveau de revenu. Elle englobe également d’autres éléments comme l’accès à l’éducation de qualité, la stabilité financière, le patrimoine familial, et le réseau social.

« Un indicateur donc non suffisant »

« L’analyse par le revenu est un indicateur mais il n’est plus suffisant », indique Lisa Thomas-Darbois, directrice adjointe des études France de l’Institut Montaigne.

Pour améliorer la situation des classes moyennes, l’Institut Montaigne entend revaloriser les revenus tirés du travail.