Découvrez quel salaire faut-il gagner pour être considéré comme « riche » en France ? Le point sur ce nouveau rapport de l’Observatoire des inégalités.

L’Observatoire des inégalités, 1er organisme à se pencher sur un seuil de richesse

« Aucun seuil de richesse n’est défini par la statistique publique en France. L’Observatoire des inégalités propose depuis la parution en 2020 de son premier Rapport sur les riches en France de fixer ce seuil au double du revenu médian« , rappelle l’organisme indépendant sur son site web.

« L’Insee parle de catégories « aisées » dans certaines de ses publications, définies comme celles dont les revenus se situent au-dessus de 1,8 fois le niveau de vie médian« , peut-on y lire.

Mode de calcul

À partir de quel revenu peut-on se considérer comme aisé selon sa situation familiale ?

Pour y répondre, l’Observatoire des inégalités utilise ce qu’on appelle une « échelle d’équivalence ». Celle-ci est fondée sur des « unités de consommation (UC) ».

Le premier adulte compte pour une part, le second vaut 0,5 part. Les enfants, correspondent à une demi-part à partir de plus de quatorze ans, sinon à 0,3 part. Pourquoi cette différence ?

« Parce que quand on vit à plusieurs, on fait des économies : par exemple, on n’a pas besoin d’une cuisine ou d’une voiture par personne », explique l’Observatoire.

De ce fait, le niveau de vie d’un couple sans enfant à charge équivaut « à 1,5 fois (1 part + 0,5 part) » celui d’une personne qui vit seule.

Le revenu d’un couple avec 2 enfants de plus de 14 ans est égal « à 2,5 fois (1 + 0,5 + 0,5 + 0,5) » celui d’un célibataire.

Voici le salaire à atteindre pour être considéré « riche » en France selon votre situation (couple, célibataire, enfant)

« 3 860 euros par mois après impôts : c’est à partir de ce revenu que l’on peut considérer qu’une personne célibataire est riche en France », révèle ce rapport 2024 de l’Observatoire des inégalités.

« Ce seuil de richesse correspond au double du niveau de vie médian qui s’établit à 1 930 euros par mois en 2021, selon l’Insee ».

« Le niveau de vie tient compte de l’ensemble des revenus, auxquels on ajoute les prestations sociales et on retire l’impôt sur le revenu« , décrit le site inegalites.fr.

« Si le seuil de richesse pour une personne seule vaut 3 860 euros, par conséquent, un couple sans enfant (1,5 part) est donc riche s’il gagne plus de 5 790 euros (3 860 x 1,5)« , est-il estimé.

Le seuil de richesse vaut 9 650 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans.

Pour une famille avec un enfant de moins de 14 ans, le revenu mensuel cumulé des parents doit être supérieur à 6 948 euros. Pour un couple avec trois enfants, dont un de moins de 14 ans, le salaire doit être de 10.808 euros.

Ces autres éléments déterminants.

« Nos riches gagnent au moins deux fois plus que les classes moyennes », indique Anne Brunner, directrice des études de l’Observatoire. D’autres facteurs entrent en compte comme l’endroit où vous vivez.

Selon la « carte des riches » de l’Observatoire des inégalités, il faut environ 6.000 euros à Paris pour figurer dans les « 10% les plus riches du pays », soit 2 fois moins que dans la plupart des autres départements.

Il existe également un seuil de richesse pour le patrimoine. Il s’élève à 531.000 euros, équivalent au triple du patrimoine médian.