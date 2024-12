Découvrez ce qu’il faut gagner par mois en France pour vivre dignement en 2024. Où vous situez-vous ? Une étude de l’Institut de recherches économiques et sociales vous fait le point sur la question.

Le « bien-être financier »

D’après le baromètre de l’Observatoire Société et Consommation paru à la fin du mois de mars pour BforBank, la banque 100% en ligne et humaine, les Français ont besoin de « 897 euros par mois » pour atteindre un certain « bien-être financier« .

Ce montant évolue par ailleurs en fonction de l’âge. Les 55-64 ans estiment qu’il leur faut 1 014 euros de plus pour bien vivre alors que les familles monoparentales estiment avoir besoin de seulement 1 077 euros supplémentaires pour vivre convenablement.

« Le « bien-être financier » recouvre évidemment des dimensions différentes selon les individus et les situations personnelles. Néanmoins, l’étude révèle qu’il est avant tout lié à un sentiment de maîtrise : la régularité de ses revenus, la capacité à faire face à des imprévus, davantage qu’une question de niveau des revenus », note Agnès Crozet, Directrice générale adjointe de L’ObSoCo.

« 60 % des Français insatisfaits de leur situation financière ».

D’après les résultats de cette étude, « seuls 4 Français sur 10 déclarent ressentir une forme de « bien-être financier » (…)60 % des répondants se disent insatisfaits de leur situation financière ».

Combien faut-il par mois pour atteindre un minimum de décence en 2024 (se loger, se nourrir, s’habiller, se déplacer, communiquer, se soigner, se divertir, etc.).

Voici le niveau de vie « minimum décent » en France en 2024

Depuis 2015, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) publie des « budgets de référence » évaluant le coût du panier de biens et de services indispensables pour atteindre le « minimum décent ».

Suite à la disparition de l’ONPES, l’IRES a pris la relève. «L’Institut de recherches économiques et sociales a actualisé, en 2022, ce panier », nous apprend Le Figaro.

Cette étude dévoile que les « revenus nécessaires pour vivre décemment étaient de 1 634 euros pour un célibataire, après impôts et prestations sociales éventuelles. » Ce chiffre monte à 3 744 euros pour un couple avec deux enfants à charge.

« À l’été 2024, les sommes dont devaient disposer les Français pour avoir un minimum de vie décent étaient d’environ 1 800 euros pour une personne seule et de 4 150 euros pour un couple avec deux enfants« , révèle au Figaro Emploi, Pierre Concialdi, chercheur à l’IRES.

Sans prendre en compte des éventuelles prestations sociales, les personnes qui travaillent à temps plein et rémunérées au Smic ont ainsi des revenus insuffisants pour atteindre ce niveau de vie minimum décent.