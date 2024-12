Voici le montant de retraite d’un gendarme

Découvrez à combien s’élève le montant de la pension de retraite d’un gendarme. On vous donne plus de détails ici.

Régimes de retraite des gendarmes.

Les gendarmes, en leur qualité de militaires, dépendent du Service des Retraites de l’État (SRE) pour leur retraite de base et du Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) pour leur complémentaire. La pénibilité de leur métier et les risques encourus par leur activité leur donnent droit à un régime dérogatoire.

Années de services et non l’âge

Le départ à la retraite d’un gendarme est conditionné par la durée de son service et non par son âge. Toutefois, une limite d’âge (maximum) fixe la fin de sa période d’activité : Il faut au moins accomplir 17 années de service pour les sous-officiers de carrière et 27 années de service pour les officiers de carrière.

Un gendarme est mobilisable jusqu’à 58 ans pour les sous-officiers gradés sergent, sergent-chef, adjudant ou adjudant-chef) ; 59 ans pour les majors et officiers gradés officiers subalternes, commandant ou lieutenant-colonel; 60 ans pour les officiers gradés colonel et 63 ans pour les officiers généraux.

Formule de calcul pour déterminer le montant de retraite d’un gendarme

Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, un gendarme doit avoir réuni le nombre de trimestres total requis. Sont pris en compte dans le calcul, « toutes ses périodes de travail en tant que fonctionnaire de l’État, mais aussi dans le secteur privé ».

Formule de calcul du montant de la pension de retraite de base d’un gendarme : Dernier traitement indiciaire brut x (Nombre de trimestres rémunérés dans la pension / Nombre de trimestres requis pour jouir d’une retraite à taux plein) x Taux maximal de 75 % ( ou 80 % si bonifications pour enfant ou pour dépaysement).

« Pour qu’un trimestre soit décompté, la période de service doit être égale ou supérieure à 45 jours », explique manouvellevie.groupama.fr.

« Vous cotisez à hauteur de 5 % des rémunérations prises en compte », explique le site du Service Public. « Vos cotisations sont converties en points retraite et, à votre départ en retraite, ils sont convertis en pension de retraite ».

Pour obtenir le montant de votre pension de retraite additionnelle, il faut « multiplier le nombre de points acquis au régime RAFP par la valeur de service du point fixée pour l’année de votre départ à la retraite. »

Comme rappelé sur le site officiel de l’administration française, « la valeur d’achat du point est fixée à 1,41120 € en 2024 ». À vous d’effectuer le calcul selon votre situation personnelle pour en connaître le montant exact.