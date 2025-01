Les comptes courants classiques sont rarement rémunérés en tant que tels. Néanmoins, ce n’est pas pour autant une fatalité. La preuve : vous pouvez désormais, grâce à cette méthode facile, rendre votre compte courant rémunéré et gagner de l’argent tous les mois. Les détails.

Qu’est-ce qu’un compte courant ? Voici le montant moyen détenu par chaque compte.

Vous pensez que votre compte courant ne peut pas vous rapporter d’argent ? Détrompez-vous ! La rédaction vous propose de découvrir comment ce type de compte (compte courant ou comptes à vue ou comptes chèques) généralement non rémunéré peut-il vous rapporter de l’argent mensuellement ?

La grande majorité des ménages français possède un compte courant. Ce dernier leur permet de réaliser « des opérations courantes (paiement, retrait, virement) comme de recevoir de l’argent ».

TF1info rapporte que les 83 millions de comptes courants français affichent une moyenne de 7 952 euros, avec seulement 13 % dépassant les 10 000 euros.

Les banques refusent de partager les profits engrangés par votre argent

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) rémunère les dépôts des banques « à hauteur de 3,75 % », les clients, eux, ne voient malheureusement pas la couleur de cet argent. Les établissements financiers conservent les bénéfices pour eux, au lieu d’en redistribuer une partie à leurs clients.

Voici l’astuce très simple pour voir votre compte courant rémunéré chaque mois

Une décision de la Cour de justice européenne en 2005 a changé la donne concernant la rémunération des comptes courants. De quoi permettre à « Lydia, la pépite française du paiement » de lancer le premier compte courant rémunéré en France.

« Si Sumeria est votre compte courant, pour vos dépenses personnelles, de couple, ou les deux, alors vous allez recevoir des intérêts sur tout votre argent, 4 % les quatre premiers mois, puis 2 %« , promet l’un des porte-étendard de la fintech française.

Pour gagner de l’argent à partir de votre compte courant, vous devez effectuer « au moins quinze opérations par mois avec votre carte bancaire ».

Avec un taux de rémunération à 3 %, illustrent nos confrères du journal Le Monde, il faut « un solde quotidien moyen de 3 333 euros pour dégager 100 euros d’intérêts bruts sur un an, soit 70 euros après le prélèvement forfaitaire unique de 30 %. »

Des néobanques comme des courtiers en ligne ont suivi le mouvement…

Des néobanques comme Bunq, N26 et Revolut tout comme des courtiers en ligne tels que Trade Republic et Saxo Banque proposent, eux aussi, des solutions d’épargne rémunérée. « Les taux servis oscillent entre 1 et 4 % ».

Attention, les modalités de ces offres diffèrent selon les banques : certaines exigent que le client ouvre un compte épargne, tandis que d’autres proposent une rémunération progressive en fonction des dépenses du client.