Sélections exclusives des experts concernant les marques les plus performantes de pompes à chaleur. Décryptage.

Des marques de plus en plus performantes.

Les pompes à chaleur ont le vent en poupe. Les grandes marques ainsi que les meilleurs fabricants ne cessent d’apporter des améliorations technologiques à ce dispositif pour satisfaire davantage les consommateurs.

Il n’est pas toujours facile de se retrouver dans cette jungle marketing. Pour vous aider dans ce sens, découvrez le comparatif des meilleures pompes à chaleur pour faciliter votre choix de la meilleure des façons.

La pompe à chaleur consiste à chauffer ou à rafraîchir l’air d’une maison et de produire de l’eau chaude sanitaire. Ce dispositif « pompe de la chaleur à l’extérieur et la redistribue de manière plus amplifiée à l’intérieur d’un bâtiment », peut-on lire dans les colonnes de Ouest France.

Les pompes à chaleur sont aujourd’hui très plébiscitées des ménages français, notamment dans le cas de rénovations ou de constructions neuves.

Très économique, ce système est facile à installer. L’installation d’une ou plusieurs PAC dans votre habitation ou dans votre local commercial vous sera extrêmement profitable. Mais quels sont réellement les meilleurs modèles du marché ?

Critères de performance d’une pompe à chaleur avant son achat.

« Avant l’achat de votre pompe à chaleur, je recommande fortement de déterminer le type d’installation adapté à votre climat. De même, n’oubliez pas de vérifier le coefficient de performance et le COP de l’installation. Un COP élevé vous assurera une consommation énergétique faible« , indique un expert.

Le COP ou coefficient de performance se réfère au nombre de kilowatts de chaleur restitué par l’appareil. « Plus le COP est élevé, mieux c’est », précise le quotidien régional.

« Je recommande fortement de déterminer le type d’installation adapté à votre climat« , ajoute l’expert.

Voici la meilleure marque de pompe à chaleur selon les experts

Quelle marque de pompe à chaleur est la plus performante ? Voici la liste des fabricants les plus représentés sur le marché. DAIKIN est la référence pour les pompes à chaleur air-air et leader en Europe dans la distribution de ce produit. Les prix sont un peu élevés.

Le modèle de pompe à chaleur « DAIKIN ALTHERMA » est la solution idéale pour un chauffage haute température. Cet « équipement fonctionne sans batterie électrique et est capable de fournir de l’eau chaude sanitaire à 80 °C ».

Cette pompe air-eau « Alfea Excellia 14 » est également dotée d’une puissance phénoménale ! Ce modèle a la possibilité de garder ses performances dans des environnements exigeants.

La pompe à chaleur air-eau « Hitachi Monobloc » est celle qui a le meilleur COP du marché.