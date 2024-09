Voici combien vous pouvez gagner en coupant votre box internet toutes les nuits

Lorsqu’on évoque le sujet, il y a toujours deux écoles. Certains utilisateurs ont pour habitude de couper leur connexion chaque soir, tandis que d’autres la laissent en permanence allumée. Si les premiers y voient un moyen d’économiser de l’énergie, les seconds sont certainement de ceux qui estiment que cela n’a que peu d’impact sur leur consommation (et donc leur portefeuille, NDLR). Mais au fait, combien gagne-t-on réellement à éteindre son box internet la nuit ?

Les box internet, un indispensable de ces dernières années

Les box internet sont actuellement « présents chez plus de 85% millions de ménages« , d’après l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Couper ou ne pas couper, telle est la question que se posent de nombreux internautes avant d’aller se coucher.

Une question qui divise

Bien qu’éteindre sa box la nuit permette de réaliser des économies sur la facture d’électricité (très modestes qui plus est), c’est surtout l’argument écologique qui motive de nombreux utilisateurs à appuyer chaque soir au fameux bouton off.

Par ailleurs, révèle un sondage de Frandroid, certains choisissent par principe de couper leurs appareils électroniques par précaution, craignant notamment les risques de surtension ou d’incendie.

D’autres ne le font pas à cause des contraintes qui peuvent en découler. « Les mises à jour automatiques se font souvent la nuit, je reste joignable sur le fixe », témoigne Rémi WLBRCK. Le « serveur NAS est branché, et il n’aime pas trop les mises en arrêt tous les soirs ».

« Si je l’éteins le lendemain, à la remise en route, c’est la croix et la bannière, la remise en route, le wifi qui fonctionne plus, internet non plus et on passe 30 min à tout remettre d’aplomb. », confie pour sa part Stéphane Badia.

Yves Jambenoire, par contre, préfère débrancher sa box le soir « pour éviter le bruit désagréable du ventilateur qui tourne et l’usure prématurée de ce dernier », rapporte Frandroid.

Voici combien vous pouvez gagner en coupant votre box internet toutes les nuits

Combien coûte la consommation électrique moyenne des box internet par an ? Selon Frandroid, le coût annuel oscille entre 10 et 25 euros.« Leur Livebox 5 représente 57 kWh par an, soit 10 euros », peut-on y lire.

Selon l’Ademe, la consommation globale d’une box wifi est de 97 kWh/an. À l’année, cela correspond à 16 euros environ.

En moyenne, une box branchée consomme 25% de son énergie. En l’éteignant la nuit, « votre facture pourrait être 25% moins élevée ».