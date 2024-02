Focus sur ces 2 changements importants concernant les virements bancaires. cafebabel.fr fait le point à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Virement bancaire : 2 nouveautés qui vont changer la donne

Le virement instantané subit plus de fraude que le virement classique. Pour y remédier, un règlement européen désormais imposer aux banques deux nouvelles mesures de sécurité.

Gratuité des virements instantanés.

Depuis le mercredi 8 février 2024, le Parlement européen a instauré un nouveau règlement obligeant les établissements bancaires d’aligner les frais des virements instantanés avec ceux des virements SEPA traditionnels. Ces derniers sont généralement gratuits lorsqu’ils sont effectués en ligne ou via une application mobile en toute autonomie.

Le texte entrera en vigueur d’ici une vingtaine de jours après cette publication. Les banques auront ensuite 9 mois pour tout mettre en œuvre.

Pour l’heure, les grandes banques font encore payer ce service. Bientôt, « les virements instantanés devraient être gratuits, dans toutes les banques, d’ici à la fin de l’année », peut-on lire dans les colonnes du site spécialisé MoneyVox.

« Le règlement n’est pas encore formellement adopté, on attend la version définitive qui devrait être signée par le Parlement et le Conseil européens tout début 2024 », avait d’ores et déjà indiqué Julien Lassalle, adjoint au directeur des études de la Banque de France, auprès du Parisien.

Risque élevé de « débit frauduleux ».

Ce nouveau règlement contient également plusieurs mesures visant à améliorer la sécurité de ce moyen de paiement. Il est à souligner que le virement instantané est davantage « exposé aux risques de débit frauduleux ».

Au 1er semestre 2023 par exemple, son taux de fraude était de 0,0425%, soit un peu moins que celui de la carte bancaire (0,057%) par exemple. Mais par contre, c’est nettement supérieur à celui des virements classiques dans leur ensemble, atteignant 0,0010%.

Le virement instantané est la voie préférée des escrocs pour vider les comptes bancaires de leur proie, particulièrement à travers les arnaques au faux conseiller... Et ce, non seulement parce que « le transfert d’argent est immédiat » mais aussi parce que c’est « irrévocable« . La victime n’a pas la possibilité d’annuler la transaction frauduleuse.

Iban Check/ Montant maximal journalier ou par transaction

En vue de sécuriser ces virements instantanés, les banques devront désormais mettre à disposition de leurs clients « un service de vérification de l’identité du destinataire » par le biais de l’IBAN Check, déjà opérationnel pour certaines opérations jusqu’à leur généralisation. Les banques auront 18 mois pour le faire.

Le règlement prévoit une nouvelle protection obligatoire à la discrétion de l’utilisateur. Les banques devront permettre à leurs clients de définir un montant maximal, autorisé par jour ou par transaction, pour les virements instantanés.

Cette limite pourra être modifiée ou levée à leur guise « avec effet immédiat », comme pour les cartes bancaires dont les plafonds de paiement peuvent être augmentés en quelques clics via une application mobile.