Vers une flambée prochaine des prix de l’immobilier, selon ce dirigeant d’agences

Vers la remontée des prix de l’immobilier selon le dirigeant du 2ᵉ réseau d’agences immobilières en France ? Explications.

En termes d’immobiliers, les craintes d’une envolée des prix ne se sont pas, pour autant, estompées. Les prévisions des experts vont également dans ce sens.

Les prix des maisons et des appartements vont-ils repartir à la hausse ? Il y a certes actuellement une certaine stabilisation actuelle du marché immobilier après des mois de hausse de prix ainsi que de baisse des ventes... Mais il est encore trop tôt pour prédire une reprise durable.

Dans cette optique même, Charles Marinakis, président de Century 21 France, indique d’inquiéter d’une prochaine remontée des prix de l’immobilier.

« On va se retrouver dans la même situation qu’il y a 2 ans«

Century 21, rappelle franceinfo, figure parmi l’un des réseaux d’agences immobilières les plus importants. Il est le premier en volume au sein de l’Hexagone, « avec presque un millier d’agences ».

« Si l’on n’agit pas, on va se retrouver dans la même situation qu’il y a deux ans« , redoutait-il lors d’une conférence de presse datant de septembre 2024.

À ce moment-là, le marché traversait l’une de ses pires crises : le prix des biens immobiliers avait explosé suite à la baisse drastique des taux.

« La baisse des taux d’intérêt peut stimuler la demande en rendant les emprunts plus accessibles, explique pour sa part Séverine Amate, experte en immobilier. Mais cela peut aussi inciter certains vendeurs qui ne sont pas dans l’urgence de vendre, à surévaluer leur bien en anticipant une hausse de la demande. »

« Une situation de blocage »

« Je ne voudrais pas qu’on retrouve une situation de crispation, avec des vendeurs qui, voyant les taux baisser, remontent leurs prix. S’ils font ça, on va retrouver une situation de blocage et ils ne vendront pas leurs biens« , estime Charles Marinakis.

Ce scénario, analyse Maël Bernier du site spécialisé meilleurtaux.com, demeure techniquement possible, mais « il faudrait qu’il y ait une baisse encore plus importante des taux qui fasse que beaucoup de gens reviennent sur le marché, ce qui n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. »

« Il faut que les vendeurs gardent raison »

« Aujourd’hui, si les conditions économiques restent les mêmes, le marché devrait retrouver un peu de dynamisme sur cette fin d’année et de manière encore plus marquée en 2025 », indique encore Charles Marinakis. Mais ce n’est pas sans conditions.

« Le marché de l’immobilier a besoin de sérénité et de visibilité, et il faut que les vendeurs gardent raison et n’augmentent pas leur prix s’ils veulent vraiment vendre », conclut-il.