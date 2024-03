Êtes-vous éligible au chèque énergie 2024 ? Découvrez-le dès maintenant! On vous détaille tout dans les prochaines lignes de cet article.

On sait quand les chèques énergies seront envoyés en 2024 !

Il ne vous reste plus que quelques semaines pour toucher cette précieuse aide de l’Etat ! Son envoi est attendu entre le 2 avril et le 15 mai 2024, tel qu’indiqué le 5 mars dernier par le ministère de l’Economie à Actu.fr.

Quelque 5,6 millions de ménages français modestes sont concernés par ce dispositif.

Le calendrier d’envoi département par département n’a cependant pas encore été communiqué. Autre point à retenir : les néo-bénéficiaires au chèque énergie devront cette année patienter un peu avant de recevoir leur courrier.

1 million de ménages vont devoir attendre cette année !

Un million de foyers pourraient en effet subir un retard dans l’envoi du chèque énergie, comme rapporté en début février dans nos colonnes, à cause de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2022, qui rend l’identification des ménages éligibles plus compliquée.

« Le chèque énergie est versé non seulement en fonction de votre revenu fiscal, mais aussi en fonction de votre logement. Ce logement, on l’identifiait grâce au versement de la taxe d’habitation. Comme elle a été supprimée, on a plus de mal à identifier le logement, mais on va remédier à cette difficulté », expliquait le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire sur France 5.

Un guichet de réclamation mis en place.

Un guichet de réclamation a été mis en place « afin que toute personne qui aurait dû être éligible, mais qui n’a pas reçu son chèque énergie à l’issue de la campagne d’envoi puisse faire la demande de chèque énergie », ajoutait Bercy.

Cette aide permet non seulement de « régler une partie des factures d’électricité » mais aussi assurer le financement « des travaux de rénovation énergétique. »

Vérifiez votre éligibilité au chèque énergie 2024: astuces et conseils

Comme à l’accoutumée, « le chèque énergie sera envoyé aux 20 % des ménages les plus modestes ». Pour connaître votre éligibilité, « c’est le revenu fiscal de référence par unité de consommation qu’il faut regarder ». Seules les personnes dont le RFR/UC est inférieur à 11 000 € en 2021 auront droit à cette aide gouvernementale.

Son montant varie de 48 à 277 € en fonction du RFR/UC du ménage éligible. L’unité de consommation dépend du nombre de personnes composant le ménage.

Composition du foyer RFR inférieur à 5 700 € par UC RFR de 5 700 € à 6 800 € par UC RFR de 6 800 € à 7 850 € par UC RFR de 7 850 € à 11 000 € par UC 1 personne (1UC) 194 € 146 € 98 € 48 € 2 personnes (1 UC + 0,5 UC) 240 € 176 € 113 € 63 € 3 personnes et plus (1 UC + 0,5 UC + O,3 UC pour chaque personne supplémentaire) 277 € 202 € 126 € 76 €