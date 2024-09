Urssaf : plus de 160 postes (H/F) à pourvoir

Travailler pour une bonne cause, ça vous tente ? L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) a lancé, depuis le début de ce mois de septembre, sa campagne annuelle de recrutement. Cette année, plus de 160 postes sont à pourvoir. Tous les détails dans les prochaines lignes.

publicité

L’Urssaf recrute 142 inspecteurs et 26 contrôleurs

L’Urssaf recrute actuellement 142 inspecteurs et 26 contrôleurs, hommes ou femmes. Cette nouvelle équipe viendra compléter ses 1 550 inspecteurs et 230 contrôleurs travaillant dans toute la France.

Chargées de vérifier quotidiennement la conformité des déclarations sociales des entreprises et d’appliquer des sanctions en cas de fraude, tout en accompagnant les usagers, les nouvelles recrues contribueront à permettre à l’Urssaf d’assurer sa mission principale : « préserver le financement de la protection sociale. »

Un environnement de travail attractif avec une possibilité de télétravail

« Travailler au sein du réseau des Urssaf, c’est rejoindre un collectif de femmes et d’hommes qui s’engagent au-delà de leur métier, en mettant leurs compétences au service de la protection du plus grand nombre« , a fait savoir l’organisme sur son site officiel.

publicité

Ces postes offrent une grande stabilité, exercés dans un environnement agréable, avec une bonne rémunération.

« Nous plaçons l’écoute et le dialogue au cœur de notre action pour offrir à nos équipes un cadre de travail à la fois ouvert, agréable et épanouissant« , poursuit-on dans la description du poste.

« Télétravail, compte épargne temps, soutien à la parentalité… Tout est mis en œuvre pour garantir des conditions de travail respectueuses du bien-être de nos collaborateurs« , ajoute l’Urssaf.

Témoignages des contrôleurs déjà en service…

Cette approche est confirmée par les témoignages de certains employés.

« J’ai découvert une belle équipe à l’Urssaf, avec une forte cohésion. Elle m’apporte un soutien précieux au quotidien« , confie un inspecteur chargé du contrôle comptable d’assiette, affilié à l’Urssaf Nord-Pas-de-Calais.

« Je rétablis les salariés dans leurs droits et j’assure une concurrence saine au sein des entreprises, et c’est l’un des rares métiers qui contribue à cela ! », ajoute une inspectrice chargée de la lutte contre le travail dissimulé, travaillant au sein de l’Urssaf Rhône-Alpes.

Le dépôt des candidatures, disponible en ligne sur www.lasecurecrute.fr, a débuté le 2 septembre 2024. La date de clôture est fixée au 30 septembre.

Le premier webinaire d’information a été organisé ce mardi 16 septembre à 13h30. Le prochain rendez-vous pour un autre webinaire est programmé pour le 21 septembre à 10h30. Le lien d’inscription est disponible en cliquant ici.

En attendant, vous pouvez consulter à tout moment la rubrique « Candidat » sur le site officiel de l’Acoss ainsi que la chaîneYoutube de l’Urssaf pour obtenir plus d’informations sur les métiers d’inspecteur et de contrôleur.