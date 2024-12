Une surtaxe qui pourrait toucher jusqu’à 12 millions de Français verra bientôt le jour : voici son montant. On vous donne tous les détails.

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs !

Le prix du paquet de cigarettes va augmenter plus vite que prévu en 2025 grâce à un nouvel amendement budgétaire inséré dans le budget de la Sécurité sociale (PLFSS 2025), soit deux ans plus tôt que prévu initialement.

Mais rassurez-vous : la hausse reste contenue. « Sans modification parlementaire», le prix du paquet de cigarettes aurait dû s’établir à 12,30 € l’an prochain, et 12,60 € en 2027.

« Avec l’amendement adopté au Sénat (par 241 voix contre 2), rapporte Public Sénat, le prix du paquet approchera 12,70 € dès 2025 et restera à ce niveau en 2027 ».

Les sénateurs visent une tendance à la baisse de la consommation de ce produit, à l’origine de « 73 000 décès prématurés chaque année ». « La proposition que nous faisons sera acceptée, elle aboutira », assure la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, Élisabeth Doineau (Union centriste).

« Ce qui est proposé par le gouvernement et la commission n’aura probablement aucun impact sur les comportements, réagit le sénateur Bernard Jomier (groupe socialiste, écologiste et républicain), qui opte plutôt pour un paquet de cigarettes à 16€ en 2027. C’est de la fiscalité pure. Si on veut que ça décroche, il faut reprendre une trajectoire beaucoup plus forte », insistait le médecin généraliste.

Une nouvelle taxe bientôt créée et toucher des millions de Français : à quoi s’attendre ?

À partir du 1ᵉʳ mars 2025, les prix augmenteraient ainsi de 50 centimes non pas pour « enrichir les buralistes ou fabricants de tabac mais de verser plus d’argent à l’État », peut-on lire dans les colonnes de tf1info.

Une augmentation qui s’explique par « la création d’une surtaxe sur la taxe sur les cigarettes ou « accise ». Cette dernière serait majorée de 6%, soit de l’ordre de 50 centimes sur le prix final », comme suggérée par la sénatrice UDI Élisabeth Doineau.

Un fumeur qui consomme jusqu’à deux paquets de cigarettes par semaine verra sa facture annuelle grimper d’une cinquantaine d’euros en moyenne.

Le Sénat souhaite fiscaliser les sachets de nicotine

Un amendement porté par Brigitte Devésa (Union centriste) et Xavier Iacovelli (Renaissance) visant à fiscaliser les sachets de nicotine a également été adopté par le Sénat.

L’amendement interdit la commercialisation de sachets de nicotine qui dépasserait la limite de 16 mg.

« La vente de nicotine, sous forme de sachet ou de billes, sera par ailleurs interdite aux mineurs ». Elle ne serait autorisée qu’au réseau des buralistes. Le gouvernement, lui, préfère interdire.