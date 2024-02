Bonne nouvelle avec cette revalorisation qui va apparaître bientôt sur les comptes en banque de 17 millions de Français. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Une revalorisation historique.

D’ici quelques jours, 17 millions de personnes verront un virement plus élevé que d’habitude sur leur compte. Ce supplément servira à couvrir en partie l’augmentation de certaines postes de dépenses.

À partir du 9 février 2024, une nouvelle ligne de crédit apparaîtra sur votre compte bancaire. Il s’agit du paiement régulier de la pension de retraite de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Mais la bonne nouvelle, c’est que le montant sera plus élevé que celui du dernier virement en janvier. Et pour cause : la revalorisation de 5,3% d’ores et déjà annoncée par le gouvernement.

Un versement de 760 € pour 17 millions de Français ce mois de février 2024.

Cette augmentation a été en vigueur depuis le 1er janvier 2024 mais n’a pas encore été reflétée dans le dernier paiement, car la pension est calculée pour le mois échu.

En d’autres termes, c’est ce mois de février 2024 que les principaux bénéficiaires toucheront le paiement pour janvier. En janvier, c’était celui du mois de décembre.

Cette hausse des pensions de base devrait donc permettre aux retraités de gagner environ 40 euros de plus par mois, soit plus précisément 42,40 euros. Le montant actuel étant de 720 euros en moyenne, celui-ci devrait par conséquent passer à 760 euros.

Mais attention, ce n’est qu’une moyenne sachant que le calcul de la retraite dépend de la carrière spécifique de chaque ancien travailleur (durée, rémunérations…).

Ces autres pensions de retraite qui ont également augmenté au 1er janvier.

+5,3%. Il n’y a jamais eu de revalorisation aussi importante depuis juillet 1982, où les pensions de base avaient grimpé de 7,40%. Ces taux sont rares en raison du mode de calcul, qui se base principalement sur l’inflation des mois précédents.

Outre le régime général, d’autres pensions de retraite ont aussi connu la même hausse au 1er janvier, à savoir celles des retraités affilés à la Mutualité sociale agricole (MSA), ou celles des autres attachées à diverses caisses de la fonction publique (Ircantec, SRE, CNRACL, RAFP) et régimes spéciaux (RCI, CNIEG, CPRP SNCF/RATP, CRPN, CRPCEN…).

« Votre taux de CSG va être revu à la hausse ou à la baisse en 2024. »

Notez que votre taux de CSG va peut-être (aussi) évoluer en février avec l’actualisation de vos taux de prélèvements sociaux.

Rappelons que les retraites sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa).

« Si vos revenus ont évolué, il est possible que votre taux de CSG soit revu à la hausse ou à la baisse en 2024. »