Un crédit sans remboursement pour les seniors : comment ?

Un crédit jusqu’à 60% de la valeur du bien sans remboursement de mensualités pour ces retraités, voici les conditions pour en bénéficier.

« Les retraités ne cochent jamais les cases »

« Le passage à la retraite est un moment où les revenus baissent. Mais les banques proposent des prêts en fonction des revenus, les retraités ne cochent jamais les cases« , indique le directeur général de l’entreprise Alexis Rouëssé à BFM Business.

Pour y remédier, l’entreprise Arrago se propose de « jouer les facilitateurs » auprès des établissements bancaires afin de « débloquer des offres de prêt d’argent aux séniors propriétaires ».

Elle mise sur les patrimoines des retraités. Comme révélé par L’Insee, « entre 60 et 69 ans, 66% des seniors sont déjà propriétaires ». Passé 70 ans, ce chiffre grimpe à 71%.

De plus, poursuit le service statistique public, « les plus de 60 ans représenteront 30% de la population française en 2030 ».

Arrago propose ainsi des crédits bancaires à ces personnes âgées en s’appuyant sur leur bien immobilier afin de les solvabiliser.

Ce prêt viager hypothécaire “rend liquide leur patrimoine dormant et leur permet plus de confort dans leur quotidien”, explique auprès de Challenges, Thomas Bordereau, directeur financier de l’entreprise.

« Le prêt 60 d’Arrago, est un prêt bancaire destiné aux retraités âgés de plus de 60 ans qui n’y ont plus accès ». Il n’y a aucune condition de santé et de revenus. L’emprunt peut osciller « entre 20 et 60% de la valeur de leur bien immobilier ».

Ce prêt est sans mensualité. Comme souligné sur le site de l’entreprise, « le remboursement du capital et des intérêts a lieu en une fois et non tous les mois ».

Un remboursement anticipé possible avec zéro frais

Les emprunteurs ne sont donc pas obligés de puiser dans leur reste à vivre. Ils continuent à garder leur retraite. Le remboursement du prêt peut se faire « à l’initiative du bénéficiaire quand il le souhaite ».

Et rassurez-vous : vous n’aurez aucun frais à supporter au titre des remboursements anticipés partiels.

En cas de décès, les héritiers peuvent choisir de rembourser le crédit « en vendant le bien en question ou via d’autres fonds ».

Quid du taux d’intérêt ?

Toutefois, soulignons que le taux d’intérêt de ce type de prêt « se rapproche d’un taux pour un crédit à la consommation », soit entre 5 et 6%. Les intérêts sont en effet calculés sur le montant total (sauf en cas de remboursement d’une partie).

Il faut un « revenu de 20 000 à 25 000 € par an. Le prêt est contracté sous la forme d’une dette qui ne sera soldée qu’à la succession. Son montant minimum est de 50 000 €.