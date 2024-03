Les 4 millions de bénéficiaires vont percevoir quelques euros de plus chaque mois grâce à ce « cadeau » pour les fonctionnaires à la retraite. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un coup de pouce bienvenu : les pensions des 4 millions de fonctionnaires à la retraite en augmentation

Le 1er janvier 2024, les pensions du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ont subi une augmentation de 6,8 %. Cette hausse, appliquée avec effet rétroactif, ne sera effective qu’à partir de ce mois de mars.

« Les rattrapages seront effectués en mars et avril pour les mois déjà versés », souligne d’emblée la RAFP.

La retraite additionnelle de la fonction publique est un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, soit 4,5 millions de fonctionnaires.

Il vise à permettre aux agents de ces secteurs de bénéficier d’une retraite supplémentaire par capitalisation, en complément de leur régime de retraite de base. Le RAFP fonctionne par des cotisations prélevées sur une partie des rémunérations des agents, ainsi que des contributions de l’employeur.

Les cotisations collectées peuvent aller jusqu’à 2 milliards d’euros par an. Comme souligné dans les colonnes du magazine Capital, ces sommes « sont investies sur les marchés selon une démarche d’investissement socialement responsable (ISR) ».

La RAFP, 2% seulement de la pension des fonctionnaires.

La RAFP ne représente en effet qu’une toute petite partie de la pension des fonctionnaires (soit 2% seulement).

Étant donné sa création relativement récente, soit en 2005, les fonctionnaires partant à la retraite aujourd’hui n’ont pas encore pu cotiser pour l’intégralité de leur carrière, ce qui explique les montants relativement modestes.

En 2022, la rente moyenne versée était de 380 euros par an, tandis que pour ceux optant pour un versement en capital unique (c’est-à-dire la totalité de la pension accumulée est versée en une seule fois au retraité), la moyenne tourne autour de 3 000 €.

A quelle hausse pourraient prétendre les bénéficiaires ?

Les fonctionnaires ont aussi profité de la revalorisation de leur retraite de base de 5,3%, au 1er janvier 2024.

Comme illustré dans les colonnes du magazine économique, en 2024, pour une pension de fonctionnaire de 1 400 €, la revalorisation de la retraite de base génère 72,72 € supplémentaires, tandis que la revalorisation de la RAFP n’apporte que quelque 1,90 €. La hausse totale de la pension s’élève donc à 74,62 €.

Le principe est simple : plus les revenus augmentent, plus le gain devient conséquent. Par exemple, pour un fonctionnaire percevant une pension de 2 800 euros par mois, la revalorisation de sa retraite de base représente une augmentation de plus de 145 €, tandis que celle de la RAFP atteint près de 4 € par mois.