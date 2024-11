Aux dernières nouvelles, les pensions de retraites augmenteront de seulement la moitié de l’inflation au 1er janvier 2025 (c’est mieux que rien quand on sait que le gouvernement avait l’intention de reporter la revalorisation annuelle des pensions de janvier à juillet 2025, NDLR). Une autre revalorisation et un rattrapage sont prévus en juillet, notamment pour les plus modestes. Un chèque exceptionnel pourrait voir le jour… Ce que l’on sait à ce sujet.

Une nouvelle revalorisation en juillet 2025

Les retraités qui touchent une pension s’élevant à moins de 1 430 € net (base + complémentaire) seront protégés par une revalorisation complémentaire attendue le 1er juillet 2025.

Ils feront l’objet d’une hausse qui « devrait permettre de doubler la revalorisation de janvier », explique Matignon au site spécialisé MoneyVox.

Ce n’est pas tout ! Ces retraités aux revenus modestes auront aussi droit à une compensation du manque à gagner sur le 1er semestre, sous forme de chèque, afin de couvrir « la différence entre la revalorisation de janvier et celle de juillet ».

L’idée de ce chèque exceptionnel pour retraités avait déjà été envisagée par François Hollande en 2014.

L’exécutif avait d’antan créé « une prime exceptionnelle de 40 euros pour les retraités dont les pensions s’élèvent à moins de 1 200 euros par mois ».

Une mesure jugée « symbolique » du fait « de son faible impact » pour pallier la perte qui en découle.

Un chèque exceptionnel pour certains retraités : êtes-vous concerné ? Quel sera son montant ?

Catégorie de retraités Montant de la pension mensuelle Impact du gel (janv.-juill. 2025) Montant potentiel du chèque exceptionnel Retraités modestes 1 300 euros à 1 400 euros Perte de revalorisation pendant 6 mois (~100 euros à 150 euros) ~100 euros à 150 euros Retraités moyens 1 400 euros à 2 000 euros Perte de revalorisation pendant 6 mois (~150 euros à 250 euros) Pas de chèque envisagé Retraités aisés > 2 000 euros Perte de revalorisation pendant 6 mois (~250 euros à 400 euros) Pas de chèque envisagé Titre : Impact du gel des pensions et montant du chèque exceptionnel Source : 20minutes.fr Certains parlementaires et associations estiment que ce chèque exceptionnel se limite uniquement à être un « pansement sur une plaie » béante. Son montant n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend. Le gouvernement travaille sur toutes les pistes possibles lui permettant de soutenir les retraités modestes sans toutefois renoncer à l'objectif d'économies budgétaires. Un retraité recevant une pension de 1 200 euros (base de 850,00 euros et complémentaire Agirc-Arrco de 350,00 euros) avec une hausse de 0,9 %, verra sa pension de base atteindre 858 euros en janvier et 865 euros en juillet, illustre le site MoneyVox. La seconde revalorisation, est-il ajouté, sera suivie « d'un versement de 42 euros » au titre d'un rattrapage. 22 novembre 2024