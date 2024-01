Trois nouvelles taxes en une semaine, mise au point d’un expert

En un temps record, 3 nouvelles taxes ont vu le jour ou ont été augmentées. Découvrez les détails dans la mise au point de François Lenglet, le journaliste économique du 20h de TF1.

Taxe streaming

En quelques jours, nous apprend l’expert, l’Etat a créé une nouvelle taxe sur les abonnements de musique en ligne, de 1,75%. Comme indiqué sur tf1info, la taxe sur le chiffre d’affaires des grosses plateformes d’écoute devrait rapporter une quinzaine de millions d’euros à l’État en 2024.

« Malgré les efforts de certaines plateformes, force est de constater que les négociations n’ont malheureusement pas permis d’aboutir à des montants suffisants de contribution volontaire ni à un consensus avec toutes les plateformes« , réfute le ministère.

Une annonce saluée par l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI), le Syndicat des musiques actuelles (SMA) ou le Syndicat national du spectacle musical et de variété PRODISS.

Hausse de la taxe foncière.

Ce n’est pas tout ! Le gouvernement a aussi augmenté la taxe foncière de 3,9%, bien que l’inflation est bien moindre.

Retour de la TIFCE.

Dans la foulée, rappelle François Lenglet, le gouvernement a également rétabli la taxe intérieure sur la consommation d’électricité. Résultat : nos factures d’électricité seront augmentées de 10% dès le mois de février prochain.

Comme rappelé par nos confrères de la première chaîne, cette taxe avait été « suspendue dans le cadre du bouclier tarifaire ».

« C’est une très mauvaise idée parce qu’aujourd’hui, on dit qu’il faut consommer de l’électricité. Il va falloir rouler en véhicule électrique, mettre une pompe à chaleur chez soi plutôt que de chauffer au fioul, et donc ça risque de coûter plus cher et de désinciter tout le monde à passer à l’électrique », tranche le consultant expert en énergies Nicolas Goldberg.

C’est encore une fois le contribuable qui en ressort courbé, peut-on lire dans les colonnes de tf1info. « La vie est de plus en plus chère, ce n’est pas normal », réagit une passante interrogée par TF1.

A quoi servira tout cet argent ? La taxe sur l’électricité vise notamment à réduire à la marge le déficit du gouvernement, estimé à 141 milliards d’euros.

La taxe sur le streaming servira quant à elle, à « subventionner albums et concerts d’artistes confidentiels » peinant à trouver un public. « Les plateformes ayant un chiffre d’affaires de moins de 20 millions d’euros ne seront pas assujetties » à la « taxe streaming« , assure le communiqué publié par le ministère de la Culture.

L’impôt foncier soulagera le budget des municipalités, tandis que « les dotations de l’État ne sont que peu revalorisées. »