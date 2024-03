Travaux de rénovation : quels gains d’énergie pouvez-vous espérer en fonction de votre chauffage ?

Découvrez les économies d’énergie réalisées par les locataires lors de travaux de rénovation, en fonction de leur mode de chauffage.

publicité

9 162 logements sociaux analysés

Les rénovations thermiques des logements sont-elles vraiment aussi efficaces qu’elles prétendent ? Une étude publiée ce mois de mars 2024 par l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) tente de répondre à la question.

Les auteurs de l’étude ont en effet analysé les habitudes de consommation énergétique de 9 162 logements sociaux à Paris. Ces habitations, situées dans des immeubles récemment rénovés entre 2021 et aujourd’hui, ont fait l’objet d’une analyse minutieuse.

Les chercheurs ont comparé les consommations réelles des locataires, kilowattheure par kilowattheure, avant et après les travaux de rénovation.

publicité

«Une économie de 200 à 450 € par logement selon l’énergie de chauffage considérée»

Cette étude a permis de mesurer l’efficacité réelle de ces rénovations et d’identifier les cas où les économies réalisées ont été les plus significatives.

Selon les données de l’Apur, les travaux entrepris dans ces biens ont conduit à une diminution moyenne de la consommation d’énergie de 28% pour leurs occupants.

«Par logement, cela correspond en moyenne à une consommation évitée de 2 236 kWh par an, soit une économie de 200 à 450 euros par an et par ménage selon l’énergie de chauffage considérée», dévoilent les auteurs de l’étude. 70% du parc ont subi une réhabilitation dans le cadre du « plan climat » de la mairie.

En outre, l’Apur a identifié avec précision les types de logements qui ont réalisé les économies les plus importantes en fonction de leur système de chauffage.

Pour ce faire, une comparaison a été effectuée entre les logements équipés d’un chauffage urbain provenant d’une chaufferie, ceux dotés d’un système de chauffage central au gaz (collectif), ceux disposant d’un chauffage individuel au gaz, ainsi que ceux ayant un chauffage électrique, énumère le magazine Capital.

Travaux de rénovation : quels gains d’énergie pouvez-vous espérer en fonction de votre chauffage ?

Selon les experts de l’APUR, les logements bénéficiant d’un chauffage collectif urbain « ont vu leur consommation énergétique réduite de 18 %« . Cette réduction s’élève à 25 % si l’on se base uniquement sur les données de 2022, donnant un aperçu plus précis des gains potentiels grâce à une meilleure régulation.

D’après Le Monde, la baisse de la consommation après les travaux s’élève à 25 % pour les logements chauffés collectivement au gaz, à 28 % pour ceux avec un chauffage individuel au gaz, et à 31 % pour ceux équipés d’un chauffage individuel électrique.

« C’est la première étude de cette ampleur à l’échelle française et ses résultats sont plus positifs que dans celles menées à l’échelle européenne », réagit Jacques Baudrier, adjoint (PCF) à la mairie de Paris en charge du logement.

« On ne constate pas d’effet rebond »

Le premier adjoint (PS), Emmanuel Grégoire, vante de son côté, une « étude extrêmement ambitieuse » permettant de « vérifier que la rénovation thermique des logements sociaux se traduit concrètement par une baisse de la consommation énergétique », relaie Le Parisien.

« Le parc social de Paris est déjà au départ, avant réduction de la consommation, bien moins consommateur que le parc privé », ajoute Jacques Baudrier.

« A la différence des études menées à l’étranger, on ne constate pas d’effet rebond », se félicite Jacques Baudrier. Autrement dit, les ménages avec un chauffage individuel « n’ont pas retrouvé leur consommation antérieure au bout de quelque temps, pour gagner en chaleur et en confort ».