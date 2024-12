Êtes-vous concerné par l’abattement fiscal des plus de 65 ans, un avantage plus qu’intéressant qui s’applique de façon automatique. La rédaction de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Tout savoir sur cet abattement fiscal automatique plus qu’avantageux pour les plus de 65 ans

Ce dispositif spécialement destiné aux seniors a été prévu pour réduire la charge fiscale qui pèse sur les contribuables d’un certain âge.

Pas assez connu, cet abattement fiscal automatique pour les plus de 65 ans fait pourtant la différence sur l’imposition des seniors. En effet, l’impôt n’est calculé qu’après application de ladite réduction.

Pour 2025, découvrez ci-après les seuils d’éligibilité applicables :

