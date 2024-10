Taxe foncière : qu’est-ce qui est mieux en 2024 entre rester locataire et devenir propriétaire ?

Face à la hausse de la taxe foncière, beaucoup se demandent en effet si devenir propriétaire d’un bien immobilier en vaut encore le coup. Rester locataire ne serait-il finalement pas mieux ?

En combien d’année faut-il pour rentabiliser l’achat de sa résidence principale ?

La question est donc de savoir s’il faut acheter ou plutôt louer ? Pour vous donner une idée précise de ce qui vous attend, le comparateur en ligne de prêts et crédits immobiliers Meilleurtaux.com nous propose de découvrir le temps (en année) qu’il faut pour rentabiliser l’achat de sa résidence principale.

La moyenne nationale est de 14 ans et 8 mois pour un bien de 70m2 en 2024, révèle cette étude portant sur plusieurs villes françaises. Des disparités existent toutefois…

À Orléans, par exemple, devenir propriétaire est rentable au bout de 8 ans et 5 mois seulement, contrairement à Tours « où l’acheteur devra attendre 21 ans en moyenne, pour espérer rentabiliser une maison ou appartement de 70 m² », rapporte-t-on sur France 3 Centre-Val de Loire.

Ces autres charges à prendre en compte

« Nous mettons toujours en parallèle achat et location. S’il s’agit d’une ville où l’achat n’est pas cher et que le prix à la location est plus élevé, alors l’écart se réduit tout de suite », explique Maël Bernier, directrice des études à Meilleurtaux.com.

« La rentabilité s’atteint plus facilement dans une ville où le mètre carré est moins cher« , ajoute-t-elle avant d’ajouter qu’« Il ne faut pas oublier, pour autant, que la taxe foncière ( taxe à laquelle sont soumis tous les propriétaires, NDLR) et les charges de copropriété entrent aussi en jeu ».

La taxe foncière s’envole en 2024

Maël Bernier d’en dire plus : « lorsqu’on n’achète pas, on considère que les 10% provisionnés pour financer les frais notaire et divers, peuvent être placés. Ils rapportent donc de l’argent ».

Cette année encore, la note grimpe pour tous les propriétaires français. Rappelons que les valeurs locatives cadastrales ont été revalorisées de 3,9 % en 2024 contre 7,1 % en 2023.

Dans de nombreuses villes, les municipalités ont aussi augmenté leur taux, entraînant ainsi une envolée de la taxe foncière. C’est le cas par exemple à Nice où le taux communal a bondi de 19,2 %.

Sur le plateau des Grandes Gueules, une propriétaire en Seine-Saint-Denis témoigne que « même si on peut assumer son crédit, ce n’est parfois plus rentable avec la taxe foncière ». De quoi «décourage(r) d’acheter».

Une propriétaire, résidant à Bezons, confie également, au micro de RMC, devoir payer cette année « 2 300 euros de taxe foncière pour un 100 m² ».