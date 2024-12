Taxe foncière, impôts sur le revenu : la facture fiscale plombe l’épargne des Français en octobre

Face à la hausse des impôts, les Français ont été contraints de puiser dans leurs réserves en octobre dernier. Explications.

« Une décollecte spectaculaire ».

Comme rapporté dans les colonnes du site web de l’expert financier Le Revenu, le mois d’octobre « a été marqué par une décollecte spectaculaire, de près de 2,6 milliards d’euros ».

Les épargnants ont retiré plus d’argent de leur Livret A qu’ils n’en ont versé, notamment pour faire face aux dépenses engendrées durant cette période de l’année, la facture étant généralement salée avec les impôts à régler au fisc et les dépenses liées à la rentrée scolaire.

Les encours des Livrets A et LDDS ont fondu de 2,58 milliards d’euros en octobre. Ce ne fût pas sans grande surprise sachant la tendance saisonnière.

Les chiffres de la CDC

Les Français ont retiré 1,94 milliard d’euros supplémentaires qu’ils n’en ont versé sur ce placement phare, selon les données publiées par la Caisse des dépôts (CDC).

Même son de cloche pour le Livret de développement durable et solidaire. Il « s’est dégonflé de 640 millions d’euros». Au total, l’encours de ces deux livrets a baissé de 2,58 milliards d’euros en octobre pour atteindre 581,8 milliards d’euros.

Les mois d’octobre étant, la plupart du temps, des mois de décollecte. Comme rappelé par Le Revenu, « le bilan avait été encore plus sévère l’an passé avec 4,4 milliards d’euros de retraits ».

Il faut toutefois souligner que la décollecte de cette année bat tous les records des dernières années, avec un montant « 5 fois supérieur à la moyenne d’octobre depuis le début des années 2010 ».

On peut supposer que les ménages français ont pioché dans leurs économies afin d’honorer à temps « leurs échéances fiscales (taxe foncière notamment et taxe d’habitation pour les contribuables qui y sont encore assujettis) et pour couvrir quelques dépenses liées à la rentrée (inscriptions diverses) », analyse le site spécialisé.

Pour d’autres, cet argent a servi à « d’éventuelles régularisations de leurs impôts sur le revenu ».

« Une année marquée par une forte tendance à l’épargne ».

2024 restera néanmoins « une année marquée par une forte tendance à l’épargne ».

En dépit des performances défavorables du mois d’octobre, les épargnants maintiennent un niveau d’épargne relativement élevé sur les Livrets A et LDDS, avec des versements cumulés proches de 17 milliards d’euros,

Si décembre suit la tendance habituelle, la collecte totale de 2024 «devrait se situer à plus de 20 milliards d’euros cette année», estimait auprès de Les Echos, le directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard.

Le Livret d’épargne populaire a, quant à lui, « mieux passé le mois d’octobre, avec des dépôts excédant les retraits de 210 millions d’euros ».