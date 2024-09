Taxe foncière : des hausses de moins en moins supportables, cette mauvaise surprise pour les propriétaires

Quelle ne fut pas la surprise de ces propriétaires lorsqu’ils ont découvert leur avis de taxe foncière cette année ! « Des hausses (tout simplement) inattendues » !

Qu’est-ce qu’on entend par la taxe foncière ?

La « taxe foncière » regroupe un ensemble de taxes (portant à la fois sur les propriétés bâties, le non-bâti, ainsi que le ramassage des ordures ménagères).

Cet impôt foncier ne concerne uniquement les propriétaires, et ce, même si leurs biens sont mis en location.

Après la hausse vertigineuse de la taxe foncière de l’an passé, la revalorisation de cet impôt local au titre de 2024 devrait s’annoncer beaucoup « moins douloureuse« , du moins c’est ce à qui s’attendait bon nombre des propriétaires immobiliers.

Une inflation en baisse et une note qui ne se réduit pas…

Mais quelle ne fût pas leur surprise en consultant cet été leur avis de taxe foncière. « Tandis que l’inflation est redescendue en dessous de 2 % », la hausse de cette taxe « dépassait les 10 % dans certaines communes ».

À la revalorisation mécanique de 3,9 % de la base imposable, s’est ajoutée l’augmentation de taux décidée par la commune, peut-on lire dans les colonnes du Point.

C’est le cas à Nice par exemple, avec une progression globale de 15,8 %. Elle n’est pas la seule. C’est aussi le cas de Saint-Étienne (avec 14,1 %), d’Annecy et de Nancy (avec 13,4 %).

Sans omettre la ville de « Villeurbanne (9,8 %), de Montreuil (5 %) et de Saint-Denis de La Réunion (2,7 %). »

« 1 009 communes ont augmenté la taxe de 5 % ou plus et seulement 261 de plus de 10 %. », peut-on lire dans le journal Le Monde.

Il y a toutefois des exceptions. En effet, indique une étude du cabinet FSL, 34 des 42 grandes villes de plus de 100 000 habitants se sont contentées de la hausse de 3,9 % de la base imposable.

« Le gel concerne plus de communes qu’en 2023 et 2022 », précise le cabinet. Ceci est, rapportent plusieurs médias, certainement liées aux prochaines élections municipales de mars 2026.

« Dans les 154 villes de 40 000 à 100 000 habitants étudiées par FSL, le taux de la taxe foncière augmente de 16 % à Saint-Priest, de 10 % à Neuilly-sur-Seine, de 9 % à Meaux et Clichy-la-Garenne, de 8,8 % au Cannet… », relaie Le Point.

Taxe foncière : des hausses de moins en moins supportables, cette mauvaise surprise pour les propriétaires

À cela s’ajoute une surtaxe d’habitation pouvant atteindre 60 % pour les propriétaires de résidences secondaires. Résultat : la facture finale à régler s’avère particulièrement élevée.

Ces hausses deviennent « de moins en moins supportables » pour les contribuables.

L’impôt foncier, l’équivalent d’une 13ᵉ mensualité

Une étude des services de Bercy a révélé que « la taxe foncière dépasse 1 000 euros en moyenne pour une maison et 800 euros pour un appartement ».

Si elle est souvent sous-estimée à l’achat d’un bien, la taxe foncière peut très vite représenter une treizième mensualité.