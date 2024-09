Cette petite commune est en tête de la plus forte augmentation de taxe foncière à travers toute la France, avec plus de 53% en 2024. Pourquoi cette hausse record ?

Taxe foncière : cette petite commune décroche la palme de la plus forte hausse en 2024 avec +53,06 % en un an

« Avec un taux de 50,75 % en 2024 contre 34,45 % en 2023« , les propriétaires résidant dans cette petite commune de Bénifontaine dans le Pas-de-Calais (343 habitants) voient leur avis de taxe foncière augmenter de plus de 50%, soit de 53,06 % plus précisément.

Béatrice, rapporte France Bleu, est « estomaquée » à la vue du chiffre qui s’affiche sur l’écran de son ordinateur : « Somme à payer, 1.515 euros. »

L’année dernière, cette habitante du village connu pour héberger la célèbre brasserie « Ch’ti » n’a eu à débourser que 1.011 euros.

« C’est la claque », « C’est la surprise du chef »

« J’ai 504 euros d’augmentation en un an« , vocifère-t-elle. « Moi, j’avais mis de côté pour payer la taxe et éventuellement un petit dépassement d’EDF. Mais là… C’est la claque, il est temps que ça s’arrête ».

À l’époque où Béatrice avait acquis sa maison en brique rouge au cœur du bourg, soit trois ans plus tôt, la note n’était que de 900 euros.

« 1515, c’est Marignan ! Mais c’était une victoire Marignan, là, c’est une défaite« , ironise la retraitée.

« Nous, on est arrivé à 450 euros, on payait l’année dernière 300 euros. On paye tout d’un coup, mais on va se faire mensualiser parce que ça fait beaucoup !« , ajoute une certaine Marie.

Pour Gérard, c’est 200 euros de plus. « C’est la surprise du chef !, réagit-il. Et les taxes sur les ordures ménagères augmentent aussi, alors qu’on ne ramasse plus les encombrants, ni les déchets verts. Tout ce qu’on devait acheter avec ces 200 euros, on ne l’achètera pas. »

« La mairie dément être seule à l’origine d’une telle hausse »

Pourquoi une telle augmentation ? « La mairie dément être seule à l’origine d’une telle hausse », rapportent nos confrères de 20 Minutes. Mais sans en dire davantage, « malgré les demandes d’explications ».

Depuis la disparition de la taxe d’habitation, l’impôt foncier sur les propriétés bâties est devenu la principale ressource fiscale à disposition des collectivités locales auprès des ménages, notamment les propriétaires.

Comme souligné par nos confrères de France Bleu, la mairie justifie cette augmentation par la perte d’une dotation de la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay contraignant la commune à augmenter cet impôt local « pour garder les finances dans le vert« .

Quelque 10 000 communes en France ont augmenté la taxe

Selon les taux votés par les collectivités locales publiés par la DGFiP, la taxe a augmenté dans près de 10 000 communes en France, sans prendre en compte la hausse de la valeur locative cadastrale qui a connu une augmentation de 3,9% cette année.