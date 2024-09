Avis aux propriétaires : une bonne nouvelle vous attend pour votre taxe foncière en 2025. On vous en dit plus à travers nos prochaines lignes.

Qui est concerné par la taxe foncière ?

Comme rappelé dans les colonnes du site du Ministère de l’Économie, « vous devez payer la taxe foncière si vous êtes propriétaire (ou usufruitier) d’un logement au 1er janvier. »

Quelle hausse pour 2024 ?

Si les taux d’imposition 2024 sont restés majoritairement stables, la quasi-totalité des propriétaires a vu leur impôt foncier augmenter en raison de la revalorisation automatique de 3,9% de la valeur locative de leurs biens, indexée sur l’inflation.

Cette revalorisation est, en effet depuis 2018, calculée sur l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre novembre N-1 et novembre N-2 (CGI, art 1518 bis).

La taxe foncière a augmenté en moyenne de 1,2% dans les grandes villes (avec plus de 100 000 habitants) et de 0,6% dans les villes moyennes (entre 40 000 et 100 000 habitants).

« Sur les 154 territoires traités, dévoile le cabinet FSL, 85% d’entre eux ont maintenu leur taux en 2024 (131 territoires), 12% les ont augmentés (18 territoires) et 3% les ont diminués (5 territoires) » dans ces villes.

Taxe foncière : cette bonne nouvelle concernant votre impôt local à l’automne 2025

Si le budget des propriétaires n’a cessé d’être malmené par les fortes revalorisations automatiques survenues au cours de ces trois dernières années, la tendance semble aller vers une accalmie, du moins pour l’automne 2025.

Les prix ont augmenté en août de 1,8% sur un an glissant en France, révèle l’Insee, confirmant bel et bien le retour de l’inflation sous le seuil des 2% pour la toute première fois depuis trois ans.

Cette excellente nouvelle signifie que la revalorisation des valeurs locatives au 1er janvier 2025 sera contenue. La hausse attendue est donc beaucoup plus faible en 2025.

Néanmoins, une grande inconnue demeure pour les contribuables : il s’agit du comportement des élus locaux.

Rappelons que le « montant de votre taxe est calculé en multipliant la base imposable du bien (valeur locative cadastrale) par les taux d’imposition applicables ».

« La valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué ( un abattement forfaitaire de 50 % est appliqué, permettant de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation)« , souligne le site de Bercy.

« Le taux d’imposition, quant à lui, est voté au sein de chaque collectivité territoriale ».

À l’approche des municipales de 2026, les conseils municipaux sont certainement pris entre la nécessité de maîtriser les dépenses, d’une part, et la tentation de conquérir les électeurs, d’autre part.