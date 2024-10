Salaires : les plus fortes hausses en 2025 concernent ces métiers

D’après l’étude annuelle du cabinet PageGroup, voici les métiers qui feront l’objet des meilleures augmentations salariales en 2025. « Les entreprises prévoient toujours des hausses de salaire, mais de façon plus ciblée », précise Laurent Blanchard, directeur général (DG) du cabinet PageGroup France dans les colonnes du Parisien.

Une hausse modérée pour la grande majorité des salariés

Le cabinet de recrutement, qui dévoile chaque année son étude sur les salaires, dans 850 métiers et 25 secteurs, annonce des hausses « comprises entre 1,5 % et 2 % en 2025 ».

Comparées à 2024, les augmentations de rémunérations sont beaucoup moins importantes en 2025.

Si la plupart des salariés devront se contenter de cette hausse modérée, certains secteurs font exceptions, notamment les professions très recherchées.

Les domaines privilégiés

Quatre grands secteurs sont concernés, à savoir « la finance et la comptabilité, l’IT et le digital, les fonctions supports spécialisées et le juridique ».

Un ingénieur cybersécurité ou un architecte cloud, par exemple, pourra toucher une hausse de 5 % à 12 % en 2025. Un chef de projet SAP (logiciels de gestion) peut prétendre jusqu’à 7 % à 10 % d’augmentation.

Les profils « responsable climat », « chef de projet RSE » et « chef de projet écoconception » peuvent s’attendre à des augmentations allant de 8% jusqu’à 10% en 2025.

Les techniciens qualité, les techniciens de maintenance et les techniciens de production du secteur de l’industrie « pourront négocier entre 3 % et 10 % d’augmentation » en marge des départs à la retraite.

Les comptables et contrôleurs de gestion demeurent « toujours autant recherchés ». Ces profils peuvent s’attendre entre 5 % à 10 % à partir de l’an prochain.

Au sein de la finance et de la comptabilité, « les métiers en tension, pour lesquels il y a beaucoup plus de besoins en recrutements que de candidats disponibles » à l’instar du poste de gestionnaires de paie, trésoriers et responsables contrôle de gestion peuvent « espérer 11,5 %, 11 % et 9,3 % de hausse« , révèle Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half France.

Dans le juridique, il y a les juristes RGPD (+ 8,8 % en moyenne), les juristes traditionnels (+ 7 %) ou les responsables juridiques (+ 4,7 %).

Dans l’IT, les quality assurance testeurs pourront obtenir jusqu’à 14 % d’augmentation en moyenne. Leurs collègues DevOps peuvent s’attendre à 8,8 % de hausse salariale. Pour les chefs de projets IT, elle peut s’élever à + 9 %.

+ 20,5 % pour ce métier en particulier

Du côté des « fonctions supports spécialisées », relaie Ouest France, c’est « + 14,5 % pour les assistants services généraux, + 15 % pour les assistants commerciaux et + 20,5 % pour les office managers », dévoile le cabinet de recrutement Robert Half.

« Ces professionnels ont été quelque peu oubliés avec le télétravail et des bureaux parfois délaissés pendant le Covid, souligne Matthieu Imbert-Bouchard. Mais avec un retour au bureau massif dans certaines entreprises désormais, il y a une forte demande d’office managers ».