Salaire minimum en France pour mener une vie décente, selon cet économiste

Pour s’assurer d’une vie décente en France, voici la liste des salaires minimum pour chaque profil concerné. Un économiste nous décrypte tout.

Pour plus d’un tiers des Français, les revenus sont loin d’être suffisants pour répondre à leurs besoins essentiels.

Ce spécialiste des questions sociales s’intéresse aux inégalités depuis les années 1980. Ses travaux sur le revenu pour vivre décemment ont d’ailleurs été largement diffusés.

« Pour faire société, un des objectifs est de permettre à toute la population de participer à la vie sociale » précise le chercheur.

Selon l’étude conduite par le chercheur de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires), « les revenus actuels de plus d’1/3 des Français seraient loin d’être suffisants pour leur permettre de subvenir correctement à leurs besoins ».

Qu’entend-on par « budgets de référence » ?

D’après l’analyse de l’économiste, les conditions de vie en France ne cessent de se détériorer. Les « budgets de référence », pour un niveau de vie acceptable, augmenteraient plus rapidement que l’inflation.

« On a une bonne probabilité de ne pas subir de privation grave et d’être inclus dans la société, même minimalement, si on se situe au moins au niveau de ce seuil », détaille-t-il.

Ce seuil n’est surtout pas à confondre avec le seuil de pauvreté qui définit le seuil d’exclusion sociale. « Le seuil de pauvreté est purement conventionnel, indique l’expert. On peut parler d’un seuil d’exclusion sociale : on a de grands risques d’être exclus si on se trouve en dessous. »

Autrement dit, c’est le « seuil au-dessus duquel les ménages ont la capacité de participer à la vie sociale sans importantes privations ».

Des chiffres validés par des groupes de citoyens.

Les budgets de référence ont l’avantage d’avoir été validés par des groupes de citoyens. « C’est le revenu disponible [somme de tous les revenus d’activité et de la propriété, après déduction des prélèvements et ajout des prestations éventuelles] rapporté aux besoins, lesquels tiennent compte notamment de la dimension du ménage », développe Pierre Concialdi. Ils sont évalués en termes de niveau de vie plutôt qu’en salaire.

Salaire minimum en France pour mener une vie décente, selon cet économiste

De cette étude, l’économiste Pierre Concialdi, a pu estimer le montant du salaire minimum pour vivre décemment en France, en 2023. Une personne célibataire devrait selon lui, « bénéficier d’un revenu mensuel de 1 630 euros, soit 195 euros de plus qu’en 2014 ».

Un couple sans enfant devrait gagner au moins 2 273 euros. Un retraité devrait quant à lui, percevoir 1 836 euros. Ce salaire minimum grimpe à 3 003 euros pour une famille monoparentale. Pierre Concialdi estime qu’un couple avec deux enfants aurait besoin de 3 744 euros par mois.