Salaire de 2000€ par mois : découvrez ce que ça donne une fois à la retraite

Le calcul des pensions a toujours été un sujet de préoccupation pour les Français. Et pour cause : pour de nombreux Français, la retraite n’est pas toujours synonyme de farniente et de voyages. En effet, cette période de la vie s’accompagne souvent d’une baisse du pouvoir d’achat, due à la hausse des prix. Avec un niveau de vie en baisse et des pensions qui ne suivent pas, la retraite peut être financièrement difficile pour un grand nombre de retraités. Quel montant de retraite peut-on espérer avec un salaire net de 2 000 euros ?

Dès votre premier emploi, l’Assurance retraite (Cnav) ou la MSA crée un compte à votre nom pour votre retraite de base. « C’est sur ce compte que le salarié verse des cotisations retraites, qui sont prélevées sur sa rémunération puis converties en trimestres d’assurance retraite », rappelle auprès de Figaro, Marina Rouxel, responsable de l’offre retraite au sein du cabinet de conseil Mercer.

Le calcul de cette retraite de base tient compte du revenu annuel moyen de l’individu, soit des 25 meilleurs revenus annuels de sa carrière, revalorisés par des coefficients.

Il dépend aussi du taux appliqué à ce revenu annuel moyen (fonction de l’âge, de la situation et du nombre de trimestres acquis par le principal intéressé) ; de la durée d’assurance (exprimée en trimestres) pour les activités exercées en tant que salarié.

Ce qu’il faut comprendre avec le taux de liquidation.

Concernant le taux de liquidation, le taux plein atteint 50% du revenu annuel moyen si vous avez le nombre de trimestres requis et atteignez l’âge légal de départ à la retraite. Si vous n’avez pas assez de trimestres, votre pension sera réduite par une décote.

Si par contre, vous continuez à travailler après l’âge légal et avez atteint le nombre de trimestres requis, vous pouvez jouir d’une surcote.

« Les salariés du secteur privé cotisent à l’Agirc-Arrco (l’Ircantec ou la RAFP dans le public). » Il existe des régimes spécifiques pour certains métiers, comme les marins ou les artistes.

Salaire de 2000€ par mois : découvrez ce que ça donne une fois à la retraite

Prenons l’exemple d’une femme de 62 ans née en 1964 et employée dans le secteur privé. Elle a un enfant, ce qui lui donne déjà droit à 8 trimestres supplémentaires. Avec 171 trimestres validés, elle est éligible à la retraite à taux plein, soit 50% de la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels.

Son salaire annuel moyen est de 34 963 euros brut au cours de ses 25 meilleures années de revenu d’activité. Elle a perçu 2 024 euros net en dernier salaire.

En application de la formule de calcul ci-après, (Salaire annuel moyen x Taux x Durée d’assurance plafonnée) / Durée requise de la Cnav…. On obtient sa pension de base brute s’élévant à 1 457€ par mois : 34 963 euros x 50% x 171 / 171 = 1 457 euros brut et par conséquent, une pension de base nette de 1 324 euros.

En supplément, elle perçoit 518 euros brut de pension de retraite complémentaire.

Quel revenu par rapport à sa dernière rémunération ?

La formule de calcul à appliquer est pour cette fois : cumul des points x valeur du point Agirc-Arrco, soit donc 4 392 points x 1,4159 euros = 518 euros brut ou 466 euros net.

Cette femme gagne en tout une pension de retraite de 1 975 euros brut par mois, soit de 1 790 euros net par mois. « Soit l’équivalent de 88% du montant de sa dernière rémunération », conclut Marina Rouxel.