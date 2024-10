Vous pouvez prétendre jusqu’à 6000 euros net pour ce métier qui recrute massivement en Suisse ! En France, il vous fait gagner 3 fois moins !!! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

« Les salaires des non-cadres en Suisse 3 fois plus élevés que les mêmes profils en France »

« Selon l’enquête sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique, rapporte le site lemessager.fr, les frontaliers sont mieux payés que les Helvètes pour les postes exigeant un haut niveau de responsabilité ».

« Les salaires des non-cadres en Suisse sont 3 fois plus élevés que ceux des non-cadres en France« , précise également une étude de l’agence d’Intérim Randstad.

25 métiers très recherchés dans le pays

Tous les trimestres, x28 AG publie le Jobradar, un rapport sur la situation actuelle du marché du travail suisse.

« Il s’agit d’une évaluation et d’une analyse de toutes les offres d’emploi collectées par le webspider de x28 AG, effectuée le 15ᵉ jour de chaque mois (février, mai, août et novembre)« , explique la société suisse.

Selon X28, 25 métiers sont actuellement très recherchés dans le pays. Six d’entre eux comptent pour l’heure jusqu’à plus de 3000 postes à pourvoir.

Salaire : ce métier en très forte demande en Suisse rapporte 3 fois plus qu’en France

Pour l’un de ses six emplois, la rémunération proposée atteint le double de celle observée pour un profil équivalent en France. Il s’agit du métier d‘infirmier et infirmière.

Selon les chiffres publiés par X28, quelque 6400 personnes sont recherchées dans ce secteur.

Selon Jobup, plateforme de recherche d’emplois suisses, le métier d’infirmier peut vous faire gagner plus de 65 000 euros nets par an, soit donc un salaire médian d’environ 5500 euros.

Des propositions plus élevées demeurent possibles. En France, les professionnels du secteur ne touchent qu’une rémunération autour de 2000/2500 euros nets mensuels, soit entre 24 000 et 30 000 euros par an dans un hôpital public ou un établissement privé.

Jusqu’à 16000 postes à pourvoir d’ici aux cinq prochaines années

Dans le libéral, le salaire est encore beaucoup plus élevé. Une étude réalisée par le groupement d’associations, fédérations, ONG et syndicats suisses indique que le besoin en infirmier augmente d’ici aux prochaines années.

Le pays recruterait jusqu’à 15 900 infirmiers et infirmières supplémentaires jusqu’en 2029.

Contrairement en France où les non-cadres frôlent souvent le seuil de pauvreté, les non-cadres en Suisse en sont largement éloignés, précise sur son blog, David Talerman, professionnel de l’expatriation et de l’emploi en Suisse et fondateur de Travailler-en-Suisse.ch le site de référence pour l’emploi en Suisse.