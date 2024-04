Rolex : les montres d’occasion à prix cassés, faut-il investir maintenant ?

L’investissement a plus que jamais la cote. Certains choisissent d’investir dans des actions, dans l’immobilier quand d’autres misent sur des voitures (de collection), ou encore sur les montres de luxe d’occasion. De plus, leur rendement a dépassé de loin celui de l’or ou de l’immobilier. Avec une chute des prix en 2024, les Rolex constituent-elles une opportunité à saisir ? Faut-il investir en 2024 ? Osanna Orlowski, cofondatrice de Collector Square, livre ses conseils à nos confrères du Point.

Des prix quasi délirants pour ces montres Rolex.

Comme rappelé dans les colonnes des Echos, « l’intérêt pour les montres de luxe s’est accru pendant la pandémie, car les consommateurs confinés chez eux, sans voyages ni restaurants, mais avec du revenu disponible, ont commencé à les convoiter sur Internet. Les prix des montres Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet d’occasion ont atteint des niveaux records », peut-on y lire.

« Notre public n’a rien à voir avec l’acheteur que vous imaginez »

« Notre public n’a rien à voir avec l’acheteur de montres traditionnel que vous imaginez », révèle Ben Clymer, le fondateur du site d’informations et de vente de montres en ligne Hodinkee à Deloitte. « Ils sont beaucoup plus jeunes, ils achètent et vendent des montres beaucoup plus souvent, et ils tiennent à avoir de la seconde main », expliquait-il.

La plateforme leader en Europe de l’achat et vente d’objets de luxe, en ligne ou des espaces parisien de la Maison analyse pour l’heure « les dernières tendances d’un marché propice à l’acquisition de montres iconiques dont les prix s’avèrent bien plus raisonnables« .

Pour Osanna Orlowski, il n’y a pas lieu de parler « de ralentissement global du marché de l’horlogerie de seconde main » comme beaucoup laissent présager. Néanmoins, ajoute-t-elle, « nous observons une baisse significative sur quelques modèles de montres iconiques qui avaient enregistré une forte hausse. »

« Ce phénomène, assure-t-elle, n’est absolument pas inquiétant dans la mesure où il ne concerne pas l’ensemble du marché de l’horlogerie mais quelques modèles bien ciblés ». La cofondatrice de Collector Square d’en énumérer quelques-uns, à savoir « Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak, modèles très récents chez Rolex. »

Rolex : les montres d’occasion à prix cassés, faut-il investir maintenant ?

Comme rapporté par nos confrères du Point, « les prix à la revente des références les plus recherchées du marché atteignent actuellement leur niveau le plus bas ». Vient alors la question brûlante : Faut-il profiter de cette baisse pour investir dans les montres de luxe ?

« Les prix des montres Cartier connaissent une progression régulière. Les modèles Tank, Baignoire et Panthère sont des valeurs sûres, surtout depuis leur réédition par la maison Cartier.« , indique l’experte.

« Les modèles des grandes maisons horlogères qui n’ont pas subi de forte fluctuation continuent également à se valoriser régulièrement, précise-t-elle. La Calatrava ou l’Ellipse de Patek Philippe représentent des investissements sûrs. Les montres vintage ainsi que les montres de collection ont eux aussi « continué à progresser. »

« On voit leur prix augmenter régulièrement ».

Comme l’a souligné Osanna Orlowski, « il est de plus en plus rare de trouver une ancienne Submariner ou une GMT de Rolex en très bon état avec sa boîte et ses papiers« . Voilà pourquoi, explique-t-elle, « on voit les prix augmenter régulièrement ».