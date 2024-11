La néobanque britannique Revolut annonce une « révolution sur le marché de l’épargne » avec la mise en place d’un livret d’épargne à taux compétitif. La banque en ligne promet un versement quotidien des intérêts.

publicité

Revolut : ce tout nouveau produit à taux compétitif et avec calcul quotidien des intérêts

Ce nouveau livret d’épargne unique en son genre est disponible depuis la dernière mise à jour de son application. Le montant de la rémunération diffère en fonction de l’abonnement du client.

Les premiers intérêts sont ainsi versés au lendemain même du dépôt. Découvrez ici les taux annuels bruts en fonction de l’offre choisie par le client.

Offre Standard et offre Plus : 1 %

Offre Premium : 1,5 %

Offre Metal : 3 %

Offre Ultra : 3,25 %.

« Faire de Revolut la meilleure option »

« Nous voulons faire de Revolut la meilleure option pour les opérations bancaires quotidiennes », assurait Albert Codorniu, directeur général de l’épargne chez Revolut.

publicité

« Avec la rémunération quotidienne des intérêts et la possibilité de retirer ses fonds sécurisés par notre banque agréée à tout moment, nous rendons l’épargne plus simple et plus efficace que jamais. », promet-il.

Deux autres nouveautés chez Revolut !

D’autres nouveautés ont également été annoncées, c’est le cas par exemple l’arrivée du Livret A ainsi que de la possibilité d’obtenir un crédit immobilier pour 2025.

D’ailleurs, les choses ont bien évolué. Actuellement, les prêts immobiliers ne sont pas uniquement l’apanage des banques traditionnelles. Les banques en lignes, aussi, s’y sont mis… À l’instar de BoursoBank, Hello bank! et Fortuneo.

Pour Revolut, c’est la dernière pierre à l’édifice pour être une « vraie banque », relaie frandroid.com.

Comme souligné dans les colonnes de MoneyVox, « les comptes Revolut sont accessibles aux majeurs résidant dans l’Espace Economique Européen (EEE). L’inscription est totalement dématérialisée ».

Elle peut s’effectuer via l’application. Certaines pièces justificatives sont indispensables « pour confirmer son identité et finaliser l’ouverture du compte », est-il précisé.

Ce que nous savons déjà à propos de ce crédit immobilier chez Revolut…

Nul doute que ce crédit immobilier se démarquera de la concurrence. Il pourrait même proposer des « taux d’intérêts » des plus intéressants. La démarche sera « entièrement numérisée » de la simulation de prêt à la signature électronique du contrat.

Les emprunteurs peuvent opter « entre des taux fixes et variables, » avec la possibilité de rembourser leur crédit à tout moment sans pénalités.

Sur le marché français, les banques mutualistes regroupent plus de 75% de la production : Crédit agricole, Caisse d’épargne, Banque populaire et Crédit Mutuel.