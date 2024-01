Parmi les mesures pour « doper l’investissement », le revenu minimum sera augmenté. Qu’est-ce que cela signifie-t-il ?

publicité

« Notre plan pour l’économie britannique fonctionne, le travail n’est pas terminé. »

« Nous avons pris des décisions difficiles pour remettre notre économie sur les rails, admettait le ministre des finances Jeremy Hunt, en poste depuis octobre 2022. Notre plan pour l’économie britannique fonctionne, mais le travail n’est pas terminé. »

« Si nous voulons que ces chiffres soient plus élevés, nous avons besoin d’une productivité plus élevée », arguait Jeremy Hunt, à l’issue de l’énumération des prévisions de croissance.

Revenu minimum revalorisé, des conséquences importantes ?

Pour défendre son bilan, le ministre a également mis l’accent sur la baisse de l’inflation, une diminution par plus de moitié en 1 an. Comme rapporté dans les colonnes de nos confrères de La Tribune, « l’emprunt public britannique est globalement plus faible qu’anticipé sur l’année fiscale en cours ».

publicité

Dans le même temps, le gouvernement britannique dévoile que le salaire minimum augmentera cette année, avec une hausse de près de 10%.

Actuellement établi à 10,42 livres (environ douze euros) par heure, ce montant sera relevé à partir d’avril 2024 pour atteindre 11,44 livres (environ 13,15 euros). L’exécutif souligne qu’il s’agit de la « plus forte augmentation » jamais enregistrée.

«Des sanctions plus sévères » pour les allocataires du RSA.

« Rien de ce qui a été annoncé aujourd’hui ne compensera de quelque manière que ce soit » la crise du coût de la vie qui frappe les foyers britanniques, ajoute la responsable travailliste des Finances, Rachel Reeves.

Le 10 Downing Street envisage également « des sanctions plus sévères » à l’encontre des bénéficiaires de l’aide sociale qui ne cherchent pas activement un emploi. Ce qui n’est pas sans rappeler la politique en France – qui entend conditionner le versement du revenu de solidarité active à la réalisation d’activités hebdomadaires.

Jeremy Hunt a par ailleurs évoqué une baisse des cotisations sociales salariales pour des millions de Britanniques en vue d’inciter les gens à « travailler dur ». Il compte « faire baisser de 12% à 10% le taux de ces cotisations pour quelque 27 millions de personnes au Royaume-Uni qui gagnent entre 12.570 et 50.270 livres (entre 14.450 et 57.750 €) » annuels.

Pour Jeremy Hunt, ces baisses d’impôts importantes ont pour but de « mettre plus d’argent dans les poches des gens et alimenter l’inflation ».

Une pression fiscale historiquement élevée…

Malheureusement, souligne Paul Johnson, directeur du centre de réflexion Institute for Fiscal Studies (IFS), la pression fiscale demeure à un niveau historiquement élevé. Lors de la législature actuelle, « les impôts auront augmenté plus que dans n’importe quelle législature au moins depuis la Seconde Guerre mondiale », résume-t-il.

Le gouvernement espère que cette augmentation du revenu minimum contribuera à relancer l’économie britannique.