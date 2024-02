Revalorisation du Smic en 2024 : Quel effet sur les petites retraites ?

Découvrez les répercussions de la revalorisation du Smic sur les petites retraites pour l’année 2024. On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

185 000 retraités concernés.

La réforme des retraites a revalorisé le « minimum contributif » (Mico). Toutefois, pour prétendre à une pension de 1 200 €, soit 85% du Smic net, il est impératif de valider tous les trimestres requis (168 actuellement, soit 42 ans, et 172 d’ici 2027, soit 43 ans) avec un salaire équivalent au Smic.

Ce coup de pouce aux petites pensions ne bénéficiera qu’à 185.000 des nouveaux retraités de 2024, révèle une étude du service statistique du ministère du travail, de la santé et des solidarités. De quoi ajouter un petit supplément financier dans la balance.

« C’est pour les plus modestes que le minimum contributif a les effets les plus importants »

Comme expliqué par la Drees, l’effet « revalorisation des petites pensions » de la réforme des retraites perdurera dans les décennies à venir, le « Mico » étant indexé sur le Smic et non sur l’inflation.

Grâce à la réforme, le nombre de nouveaux retraités bénéficiant du dispositif devient beaucoup plus important à ce qu’elle aurait été sans la réforme, soit 30 % environ en 2024, avec une légère baisse à 25 % dans la décennie suivante, puis une légère augmentation au fil des décennies à venir.

« C’est bien pour les bénéficiaires les plus modestes que le minimum contributif a les effets les plus importants », précise l’étude. « Grâce au minimum contributif, l’écart de pension moyenne dans les régimes de base du secteur privé entre femmes et hommes se réduit, passant de 16,6% à 14,5% », observe la Drees.

De quoi mettre du beurre dans les épinards

La revalorisation moyenne est d’environ 30 euros par mois. Pour les personnes déjà en retraite, la réforme a revalorisé « de 50 euros en moyenne » le minimum contributif pour quelque 500.000 personnes, dévoile la CNAV.

Sur ces 500.000, 20.000 ont reçu le montant maximal de 100 euros. D’ici septembre 2024, 1,7 million de retraités devaient profiter d’une revalorisation.

Revalorisation du Smic en 2024 : Quel effet sur les petites retraites ?

Le Smic a été réévalué de 1,13 % depuis le 1er janvier dernier. Il est désormais passé à 11,65 €. Gardez en tête que cette revalorisation n’affecte pas l’assurance retraite des personnes travaillant moins de 150 heures par trimestre et touchant un salaire égal ou supérieur au Smic.

Les conséquences peuvent être négatives pour les travailleurs percevant des rémunérations inférieures au seuil minimal équivalent à 150 fois le Smic horaire brut sur 3 mois.

Cette mesure s’avère cruciale pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés à faibles revenus, notamment ceux touchant le Smic ou un salaire proche de celui-ci.

Depuis 2014, tous les travailleurs doivent cotiser sur la base d’un revenu représentant au minimum 150 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l’année en cours. Ainsi, pour 2024, la contribution est requise sur un salaire (de 2023) d’au moins 1 728 euros par trimestre, calculé comme suit : 150 x 11,52 euros.