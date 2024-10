Revalorisation des retraites : les conditions pour bénéficier de cette hausse qui peut aller jusqu’à 100€ par mois

Les plus chanceux peuvent prétendre à une augmentation qui va jusqu’à 100 euros par mois avec la revalorisation des petites retraites.

Quelle augmentation selon votre situation ?

Comme d’ores et déjà expliqué par la Cnav, au cours de ces dernières années, la revalorisation sur la pension brute versée par le Carsat, résultant de la réforme entrée en vigueur un an plus tôt, s’élève entre « 1 à 100 euros (et de 50 euros en moyenne) ».

Cette augmentation a été effective pour les principaux concernés « chaque mois depuis le 9 octobre 2023 ».

Réforme des retraites : MiCo revalorisé pour les retraités actuels Montant Minimum contributif (MiCo) + 0 €

sur votre pension de base MiCo majoré + 1 à 100 €

sur votre pension de base Bénéficiaires de la revalorisation du MiCo majoré 1,8 million de retraités

De nombreux retraités mécontents

Après les 600 000 retraités concernés en 2023, ce sont, pour cette fois, quelque 850.000 pensionnés qui voient leur pension faire l’objet d’une majoration exceptionnelle.

Cette revalorisation des petites pensions a fait beaucoup de déçus. De « nombreux Français qui espéraient bénéficier de cette nouvelle vague de hausse » n’ont finalement pas été éligibles.

« J’ai regardé sur mes comptes ce matin, il n’y a rien de versé. J’ai dit à mon mari, c’est que voilà…, raconte une retraitée auprès de l’équipe de tf1info. Mais j’ai 950 euros par mois avec ma complémentaire en ayant travaillé comme nounou 43 ans et demi, en ayant eu quatre enfants. Des petits salaires, je veux bien, mais voilà, on n’a même pas un minimum ».

« Moi, j’aurais bien aimé aussi une augmentation, mais bon, il y a un barème à respecter, c’est comme ça« , soupire un retraité. « On n’a le droit à rien, c’est malheureux », déplore une autre.

Il y a effectivement 17 millions de retraités en France et seulement 850 000 têtes peuvent prétendre à cette hausse, pourtant très attendue. Des critères bien précis doivent être remplis pour y avoir droit.

CafeBagdad vous propose de les découvrir. « Mais celle-ci varie en fonction de la durée de cotisation au régime général et du montant des retraites», souligne d’emblée la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Il faut une « retraite à taux plein », justifier d’« une durée d’assurance cotisée d’au moins 120 trimestres dans les régimes de base obligatoires ». Ensuite, « ne pas toucher plus de 847,57 euros par mois » (augmentation comprise) de retraite de base.

Comme souligné sur le site du Service Public, il faut aussi que « la somme de toutes vos retraites (de base et complémentaires) ne dépasse un certain plafond : 1 352,23 € par mois (augmentation comprise) ».