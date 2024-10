Ces cases à remplir pour bénéficier de la revalorisation des petites retraites prévue par la réforme des retraites de 2023. On vous explique tout à travers les prochaines lignes de cet article.

850 000 retraités concernés par cette nouvelle augmentation

Si vous avez eu une majoration en 2023, vous n’êtes alors plus éligible à cette deuxième vague de majorations de l’Assurance retraite.

En septembre 2023, quelque 600 000 bénéficiaires ont fait l’objet de la première vague de ce versement, prévue par la réforme des retraites qui a reporté l’âge légal de 62 à 64 ans.

Ce second versement n’est autre que le rattrapage des « oubliés » de cette première vague. « Environ 850 000 personnes vont recevoir cet automne l’augmentation liée à la revalorisation de leur « petite pension » », est-il indiqué.

Retraites : conditions à remplir pour avoir droit à la majoration exceptionnelle

Pour avoir droit à cette majoration exceptionnelle, énumère le site du Service public, il faut « avoir une retraite calculée au taux maximum » et

« justifier d’une durée de cotisation tous régimes de 120 trimestres ou plus ».

Votre retraite de base ne doit pas non plus dépasser « 847,57 € par mois (augmentation comprise) ; la somme de toutes vos retraites (de base et complémentaires) ne doit pas dépasser un certain plafond : 1 352,23 € par mois (augmentation comprise) », détaille le site officiel de l’administration française.

Dès lors que vous cochez toutes les cases, vous pouvez être concernés par cette augmentation des petites retraites, même en étant polypensionnés.

Une autre hausse attendue pour ce mois d’octobre

« Si vous êtes concerné, vous n’avez pas de démarche à faire. Vous serez informé par courrier à partir du 9 septembre 2024« , est-il indiqué sur le site gouvernemental.

Outre le gros virement de 600 € en moyenne versé le 25 septembre 2024, la majoration s’appliquera sur votre pension mensuelle, à partir du mois d’octobre, soit le 9 octobre à venir.

Cette majoration exceptionnelle, explique le site spécialisé sur l’argent, concerne uniquement les petites pensions de ceux qui étaient déjà partis à la retraite avant l’application de la réforme au 1er septembre 2023.

Si donc, vous partez à la retraite en 2025 avec une pension de 827 € par exemple, « vous bénéficierez du minimum contributif revu et corrigé ».

« Le minimum contributif est automatique », précise d’ailleurs l’Assurance retraite.

Ce point important concernant les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

« Vous percevez l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ? Le montant de celle-ci va peut-être diminuer, car cette allocation dépend de vos ressources. Si votre retraite de base augmente, votre allocation Aspa sera réduite« , prévient le site du Service Public.