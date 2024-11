Ces retraités favorisés par les nouvelles règles de revalorisation de pension de retraite en 2025. On vous donne tous les détails ici.

Retraites 2025 : les nouvelles règles de revalorisation des pensions pour 2025, qui en sont les gagnants ?

Comme annoncé le 11 novembre dernier par Laurent Wauquiez, le chef de file LR à l’Assemblée, et confirmée par Bercy, la hausse de pensions attendue le 1er janvier 2025 ne se fera qu’à hauteur de la moitié de l’inflation, pour tous les retraités.

« Au 1er janvier, l’ensemble des retraites sera revalorisé de 0,9% probablement. On verra exactement quelle sera l’estimation sur l’inflation. », précisait-il.

Comme expliqué ce jeudi 14 novembre par Matignon, la formule de calcul reste « en cours de calage en fonction des prévisions d’inflation ».

Une chose est sûre, « ce serait 1,1%, moitié de la formule réglementaire, ou 0,9% ? Ou arrondi à 1% ? », peut-on lire dans les colonnes du site spécialisé MoneyVox.

En outre, un « bouclier anti-inflation » est prévu pour les petites retraites en juillet. Elles seront « doublement protégées l’été venu », comme l’a assuré, le 12 novembre dernier, le Premier Ministre Michel Barnier à l’Assemblée nationale.

En juillet, la retraite de base sera par conséquent revalorisée une seconde fois, avec une « compensation du manque à gagner au 1er semestre ».

Une compensation pour certains retraités

« La revalorisation de juillet pour les pensions inférieures à 1 430 euros net (pension globale) devrait permettre de doubler la revalorisation de janvier, et sera accompagnée en juillet d’une compensation couvrant la différence entre la revalorisation de janvier et celle de juillet », détaille Matignon à MoneyVox.

Pour une pension nette de 1 200 euros par contre (base Carsat de 850 euros + complémentaire Agirc-Arrco de 350 euros), la retraite de base passera à 858 euros net en janvier avant d’augmenter à 865 euros à compter du versement comptant au titre du mois de juillet.

Ce dernier sera ensuite suivi « d’un rattrapage de 42 euros » afin de pallier la différence générée par rapport à l’inflation sur le premier semestre.

Pour 2026, les nouvelles ne sont pas bonnes !

En janvier 2026, lorsque aura lieu une nouvelle revalorisation annuelle, les retraités partiront d’une base moins élevée, pénalisant (au passage) les pensions les plus importantes.

Pour les retraites « moyennes » et plus aisées, ce compromis est beaucoup plus défavorable que le report…, souligne MoneyVox.

Quid des modalités du compromis ?

Pour ce qui est du calendrier, du contenu ainsi que du mode de dépôt de l’amendement concernant ce compromis pour les revalorisations 2025 des retraites de base, le gouvernement est actuellement en cours de « discussion » sur le sujet avec les parlementaires.