« Avec 389€ de retraite Carsat et 124€ de retraite complémentaire, suis-je éligible à la majoration exceptionnelle ? » On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Retraite : suis-je concerné par la hausse de 51€ par mois avec 389€ de base ?

« La deuxième vague de majorations exceptionnelles pour les petites retraites est accolée à la pension de septembre 2024 de l’Assurance retraite« , rappelle le site MoneyVox.

Prévue par la réforme des retraites, cette mesure concerne les retraités du régime général qui touchent un « minimum contributif ». Pour cette seconde vague, 850 000 retraités modestes vont y avoir droit.

Pour prétendre à cette revalorisation attendue de très longue date, trois critères doivent être remplis.

publicité

Et d’un, « vous devez avoir cotisé au moins 120 trimestres, tous régimes de base confondus » et de deux, « avoir une retraite calculée au taux maximum » et de trois, « percevoir une retraite de base ne dépassant pas 847,57 € par mois (augmentation comprise) ; la somme de toutes vos retraites (de base et complémentaires) ne doit pas dépasser un certain plafond : 1 352,23 € par mois (augmentation comprise) ».

Quid de ceux qui ont déjà reçu une majoration en 2023 ?

Et évidemment, si vous faites partie des 600 000 retraités du régime général qui ont d’ores et déjà bénéficié de cette hausse de pension en septembre 2023 ; vous serez exclu de cette vague de versement prévue pour ce mois d’« octobre 2024 », précise le site de l’Assurance vieillesse.

Outre le rattrapage des 12 mois de hausse non versés, dont le virement a commencé le 25 septembre 2024, « la majoration s’appliquera sur votre pension chaque mois, à partir du mois d’octobre », confirme le site du Service Public. Il s’élève à 51 euros bruts par mois, en moyenne.

Conditions pour y avoir droit

« Avec 389€ de retraite de base et 124€ de retraite complémentaire, suis-je éligible au rattrapage et à la majoration exceptionnelle ? »

Et l’Assurance retraite de répondre que « sans avoir tous les éléments (taux plein, nombre de trimestres cotisés, année de naissance, montants bruts..) impossible de vous répondre. Le calcul est très complexe. Si vous êtes concerné vous recevrez bientôt un courrier explicatif. »

Mais si besoin est, vous pouvez procéder à une vérification sur le simulateur officiel, à l’adresse la-reforme-des-retraites-et-moi.fr.

La pension de réversion peut-elle bloquer la majoration exceptionnelle ?

Beaucoup s’interrogent également si leur « pension de réversion peut leur empêcher de toucher la majoration ? ».

Et la réponse est non étant donné que « seules les retraites personnelles obligatoires sont prises en compte pour l’étude du plafond “ensemble des retraites” (1 352,23 euros) », souligne la Cnav auprès de MoneyVox.