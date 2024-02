Faites-vous partie des millions de Français éligibles à la demande de trimestres de retraite supplémentaires ? Si vous avez effectué des stages de la formation professionnelle avant 2015 ou des TUC, alors vous êtes concernés. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous aide à y voir plus clair.

La règle change avec la réforme des retraites.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des retraites en septembre dernier, les travaux d’utilité collective et autres contrats aidés donnent désormais droit à la validation d’un trimestre de retraite pour chaque période de 50 jours de stage, avec une limite de 4 trimestres au maximum.

Où réclamer la validation de trimestres supplémentaires ?

La démarche n’est pas automatique. Les retraités concernés devront initier eux-mêmes la procédure de validation de ces trimestres supplémentaires à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).

Un service dédié est d’ores et déjà disponible via le site lassuranceretraite.fr, où vous pouvez déposer tous les justificatifs nécessaires pour y avoir droit. Connectez-vous sur votre espace personnel et sélectionnez le service « déclarer mes stages et travaux d’utilité collective (TUC) ».

Retraite : qui sont ces Français qui peuvent désormais réclamer des trimestres supplémentaires grâce à la réforme ?

Les employés du régime général et les travailleurs de l’agriculture (MSA) âgés de 55 ans ou plus peuvent maintenant bénéficier de cette nouvelle chance s’ils ont vécu l’une des situations suivantes :

Un stage de « travaux d’utilité collective » (TUC) entre 1984 et 1990 ;

Un stage de formation professionnelle

Un stage pratique en entreprise dans le cadre du plan Barre entre 1977 et 1988 ;

Un stage « Jeunes volontaires » entre 1982 et 1987 ;

Un programme d’insertion locale entre 1987 et 1990 ;

Un stage d’initiation à la vie professionnelle entre 1985 et 1992.

Avant de lancer votre demande, assurez-vous de pouvoir y prétendre. Seuls ceux qui ont « participé à des TUC, des stages spécifiques, ou des programmes d’insertion » durant les années 70, 80 ou 90 peuvent bénéficier de ces trimestres supplémentaires.

La liste des pièces justificatives nécessaires pour accompagner la demande.

Préparez d’avance tous les documents permettant d’attester votre participation à ces activités, à savoir tous les bulletins de paie correspondant à la période pour laquelle la validation des trimestres est demandée.

L’assuré pourra aussi y joindre son contrat de travail ou la convention de stage ; le solde de tout compte ; l’attestation de fin de contrat ; les certificats de stage ; l’attestation d’expérience professionnelle voire l’attestation de paiement délivrée par certains organismes.

Notons que vous pouvez prendre régulièrement contact avec l’Assurance Retraite afin de rester informé de l’état de votre demande.