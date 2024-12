Rachat de trimestres et départ à la retraite sans décote : découvrez les situations où cela vaut vraiment le coup. CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Qu’est-ce qu’un rachat de trimestres ?

Comme expliqué sur le site du Service Public, « la décote est la réduction qui est appliquée au montant de votre pension de retraite lorsque vous partez en retraite sans avoir droit à une retraite à taux plein ».

Le rachat de trimestres est un dispositif permettant « de verser volontairement des cotisations pour faire en sorte que des périodes au cours desquelles vous n’avez pas cotisé pour la retraite soient finalement prises en compte lors de votre départ en retraite par l’Assurance retraite de la Sécurité sociale », indique le site officiel de l’administration française.

Le rachat de trimestres de retraite peut bénéficier aussi bien aux salariés du privé, aux indépendants ainsi qu’aux fonctionnaires. On parle de « versement pour la retraite », ou de rachat « Fillon ».

publicité

Attention toutefois : le rachat de trimestres ne peut pas, par contre, servir pour compléter le nombre de trimestres requis pour jouir d’un départ anticipé pour carrière longue.

Retraite : le rachat de trimestres pour vous sauver de la décote

Vous pouvez racheter jusqu’à 12 trimestres afin d’atteindre la durée de cotisation nécessaire pour les périodes suivantes : Années d’étude supérieures, stages en entreprise dans le cadre d’études supérieures (mais uniquement ceux accomplis à compter du 15 mars 2015), années incomplètes pour lesquelles vous n’avez pas 4 trimestres d’assurance retraite comptabilisés (validés) par l’Assurance retraite, cite le site du Service Public.

Les chefs d’entreprise et les auto-entrepreneurs qui veulent partir à la retraite sans décote peuvent cumuler le rachat de trimestres « Madelin » et « Fillon«. Cela est d’ailleurs plus économique par rapport au régime général.

Les salariés de petites entreprises ont la possibilité de racheter des trimestres à moindre coût par rapport aux salariés de grandes entreprises.

Les périodes de stages obligatoires peuvent également être prises en compte pour augmenter le nombre de trimestres cotisés à condition qu’elles remplissent la durée minimale de deux mois et dans la limite de quatre trimestres.

Une autre option intéressante

Une rupture conventionnelle avec son employeur peut être une alternative intéressante.

L’indemnité versée, soumise à l’impôt sur le revenu (IR), peut financer le rachat de trimestres de retraite, ouvrant droit à une déduction fiscale.

Si jamais votre patron refuse la rupture conventionnelle, vous pouvez toujours opter pour le rachat de trimestres.