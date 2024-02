L’Agirc-Arrco intensifie son accompagnement en 2024 avec 400 000 entretiens à la clé, selon nos confrères du Parisien. 600 lieux d’accueil sont prévus pour aider tous les assurés à monter leurs dossiers ou (pour certains) à faire le point. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous aide à y voir plus clair.

Retraite : l’Agirc-Arrco propose 2 fois plus de rendez-vous gratuits qu’en 2023 à tous les assurés pour monter leurs dossiers

Avant le jour J, « c’est toute une phase de vérifications et de démarches administratives qu’il convient d’engager », rappelle le quotidien francilien qui préconise « au moins douze mois avant de déposer le dossier, voire beaucoup plus en cas de parcours en zigzag, à l’étranger par exemple« . Si la tâche s’annonce fastidieuse, rassurez-vous : « nul besoin de payer pour se faire aider. »

Le régime de retraite complémentaire des salariés du privé a décidé de voir les choses en grand cette année, en proposant un total de 400 000 entretiens, soit le double par rapport à 2023.

C’est l’occasion d’obtenir des conseils. Vous pourrez en outre visualiser et mettre à jour l’ensemble de votre carrière, et même accéder aux services d’accompagnement et de prévention suggérés par le régime Agirc-Arrco (un bilan de santé gratuit dès 50 ans, un stage de préparation à la retraite…).

Qui y sont éligibles ? Ceux qui, dès 40 ou 45 ans, cherchent à évaluer leur situation, vérifier leur relevé de carrière ainsi que leurs points de retraite pour estimer leur pension selon différentes hypothèses de départ à la retraite.

Il faut savoir qu’un quart des 400 000 entretiens sont réservés aux personnes dont les parcours professionnels sont complexes, afin de faciliter le processus pour tous ceux qui pourraient rencontrer des difficultés dans la constitution de leur dossier.

Cet entretien d’environ trente à quarante-cinq minutes peut s’effectuer soi en téléphone, en visioconférence ou en « physique ».

Pour fixer un rendez-vous, entrer en contact avec un conseiller au 0 970 660 660 (appel non surtaxé) ou connectez-vous à votre espace personnel Agirc-Arrco.

Pourquoi ce besoin intensif de conseil, d’accompagnement personnalisé et individualisé ?

« Si la digitalisation des démarches a été accélérée avec la crise sanitaire, les personnes expriment un besoin renforcé de conseil, d’aide à la décision, d’accompagnement personnalisé et individualisé dans leurs démarches, plus particulièrement les populations fragilisées », explique une source à l’Agirc-Arrco, comme relayé par Le Parisien.

La réforme des retraites a déclenché d’innombrables questions chez les salariés concernés, notamment ceux de la génération 1962, première à en pâtir.