Mauvaise nouvelle pour les 13 millions de retraités du privé ! Les pensions de retraite attendues en novembre moins élevées que prévu. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Retraite : des pensions Agirc-Arrco nettement moins généreuses en novembre

La date du 1er novembre est très attendue des retraités du privé en ce qu’elle correspond à la revalorisation de leurs pensions complémentaires.

« Nous privilégions la fourchette basse, car les retraités ont bénéficié de hausses généreuses les années précédentes. Avec une inflation très élevée, les pensions de l’Agirc-Arrco ont progressé de 4,9 % en 2023; et même de 5,1 % en 2022. », justifie Éric Chevée, le négociateur pour la CPME.

La CGT tout comme la FO plaident, elles, pour un montant avoisinant l’inflation.

publicité

« Ces pensions complémentaires peuvent représenter jusqu’à 60 % d’une retraite totale d’un ancien salarié du privé, elles pèsent lourd dans le pouvoir d’achat de nos aînés », estime Michel Beaugas de Force ouvrière.

Selon plusieurs sources, la fourchette de hausse se situerait entre 1,6 et 1,9 %.

Les gestionnaires du régime attendent les prochaines estimations de l’Insee avant de décider sur la question.

Les partenaires sociaux attendent d’ailleurs les chiffres de l’Insee avant de rendre leur décision sur le montant de la revalorisation, lors de leur conseil d’administration du 15 octobre 2024.

« L’Insee doit publier à 17 h son estimation de l’inflation annuelle hors tabac pour 2024. Elle devrait se situer juste en dessous des 2 %, à 1,8 % certainement », peut-on lire dans les colonnes du quotidien Ouest France.

Conformément à l’accord interprofessionnel, l’organisme peut intégrer « un facteur de soutenabilité de 0,40 point » dans son calcul.

« La valeur de service du point évolue au 1er novembre de chaque année comme les prix à la consommation, hors tabac, estimés pour l’année en cours moins un facteur de soutenabilité de 0,40 point », précise l’accord interprofessionnel Agirc-Arrco .

« Toute ponction des politiques s’apparenterait à un hold-up »

Le gouvernement de Michel Barnier pourrait-il également regarder du côté des retraites complémentaires pour pallier le déficit du régime général ?

Les partenaires sociaux craignent que cet automne le sujet ne soit remis sur le tapis face à cette disette budgétaire.

« L’argent engrangé appartient aux salariés et retraités du secteur privé qui ont cotisé toute leur vie, et toute ponction des politiques s’apparenterait à un hold-up », plaident syndicats et patronat.

De plus, souligne le communiqué commun « rappelons que depuis janvier 2017, les pensions n’ont augmenté que de 13,6% pour une inflation de 19,5% », soulignent les neuf syndicats (unions de retraités au sein de la CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, etc.).