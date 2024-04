Tic-tac, tic-tac… Le temps de la retraite approche à grands pas. Pour certains, il s’agit d’un horizon lointain, tandis que pour d’autres, il se profile déjà sur le seuil. Mais qu’importe votre situation, une question demeure : à quel âge devriez-vous commencer à épargner pour votre retraite ? CafeBagdad vous fait le point sur la question.

« Le passage de la vie active à la retraite est douloureux »

« Mieux vaut préparer sa retraite au plus tôt« , indique Maxime Chipoy, président de MoneyVox, site spécialisé dans les finances personnelles. « Le passage de la vie active à la retraite est douloureux », prévient le spécialiste.

Pour de nombreux actifs, la retraite rime avec une baisse importante de leurs revenus. Pour certains, les revenus fondent de moitié. Dans la moyenne, révèle Maxime Chipoy, la majorité des retraités voient leurs finances diminuer d’au moins 25 à 30 % durant le passage à la retraite.

Cette baisse est d’autant plus importante que le salaire était élevé. Aussi, le plus tôt sera le mieux pour constituer un capital confortable pour votre retraite.

Retraite : découvrez l’âge idéal pour commencer à épargner

« Mieux vaut par exemple commencer à épargner 50 € par mois quand on a 30 ans, que 500 € quand on a 55 ans. Cela permet de lisser l’effort », recommande le spécialiste en finances personnelles. « Dès que l’on a la capacité d’épargner, sur 100 ou 200 €, on peut mettre par exemple 25 € de côté pour la retraite. Épargner pour sa retraite c’est une bonne chose, dès le premier salaire si c’est possible. »

« Quand on arrive à la retraite, l’idéal c’est d’être propriétaire et d’avoir fini de rembourser son crédit immobilier », poursuit-il avant de mettre en garde : « Veillez à ne pas acheter un logement n’importe où, ni à n’importe quelles conditions, même si elles semblent alléchantes. Les lois peuvent changer. À l’étranger, il est plus difficile de suivre à la construction d’un logement aussi. Les flux financiers entre la France et un pays tiers ne sont pas toujours évidents. Il ne faut pas y aller sur un coup de tête ».

Ces produits d’épargne pour ne pas « perdre brutalement en pouvoir d’achat »

« Un livret A, contenant quelques mois de revenu, peut permettre d’éviter de perdre brutalement en pouvoir d’achat », ajoute-t-il. L’assurance-vie comme le plan d’épargne retraite (PER) peuvent contribuer à s’assurer des vieux jours plus confortables financièrement parlant.

Planifier sa retraite n’est jamais trop tôt. En effet, plus vous commencez à épargner tôt, plus votre capital aura le temps de croître grâce aux intérêts composés.

Alors ? 30, 45 ou après 50 ans ?

Avant 30 ans, même si vos revenus sont modestes, il est essentiel de mettre de côté une petite somme chaque mois. Ces petites contributions, cumulées sur le long terme, peuvent faire une grande différence grâce aux intérêts composés.

À 45 ans, c’est l’âge idéal pour donner un coup de boost à vos gains et se constituer un capital plus rapidement. « Attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », souligne Maxime Chipoy. Il serait judicieux de « diversifier ses placements, tout en veillant à la conjoncture géopolitique et économique pour les placements boursiers, plus rémunérateurs mais aussi plus à risques ».

Pour vous orienter parmi la panoplie de solutions d’épargne retraite existantes, vous pouvez vous rapprocher d’un conseiller financier.

Après 50 ans, il n’est jamais trop tard pour se préparer à la retraite, mais l’effort d’épargne sera plus important afin de rattraper le temps perdu. Il existe également des produits d’épargne retraite spécifiques adaptés aux personnes qui approchent de la retraite comme le PER.